Trump'tan Mehmet Öz'ün kardeşi Seval Öz'e yeni görev! Bakan Yardımcısı oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık denetleme kurumunda görev verdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'den sonra, Öz'ün kardeşi Seval Öz de Trump yönetimine dahil oldu.

BAKAN YARDIMCISI OLDU

Google’ın sürücünüz araç projesini geliştiren Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı statüsünde görevine başladı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Google'ın sürücüsüz araç projesini geliştiren isim olan Seval Öz, Ulaştırma Bakan Yardımcısı olarak atandı. Bu önemli görev öncesinde Ağustos ayında Senato karşısına çıkan Seval Öz, Kongre'nin oylaması sonucu Trump’ın Ulaştırma Bakan Yardımcısı oldu.

TRUMP TARAFINDAN ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

Uzun yıllar Google'ın sürücüsüz araç projesinin başında olan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından mart ayında Ulaştırma Bakan Yardımcılığı için aday gösterilen Seval Öz, otonom araç teknolojisi uzmanı Seval Öz’ün adaylığı, Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi’ne sunulmuştu. Öz, senato'dan onay almak için bir sunum gerçekleştirmişti.

TRAFİK KAZALARINI TEKNOLOJİ İLE ÖNLEYECEK

Projelerini anlatmak için ABD Senatosu'nda söz alan Seval Öz, “Ulaştırma alanında geleceği şekillendirmek için büyük şans. İnsanların hayatlarını kurtarma görevinin önemine inanıyorum. Her yıl binlerce insan trafik kazasında hayatını kaybediyor. Biz binlerce Amerikalının hayatını kurtarma teknolojisine sahibiz. Bunu neden yapmayalım ki?” diye konuştu.

ABD’DE YENİ NESİL ULAŞIMIN BAŞINDA OLACAK

Sunumunda yeni nesil ulaşıma da dikkat çeken Seval Öz, “Ulusal bir çerçevede ve ulaştırma teknolojilerini kullanarak beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yeni nesil ulaşımın vaadi daha iyi sürücüler yetiştirmekle ilgili olacak" dedi.

Konyalı kalp doktoru Prof. Dr. Mustafa Öz'ün ikinci çocuğu olan Seval Öz, Silikon Vadisi’nde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlamış ve sürücüsüz aracı tanıtmıştı.