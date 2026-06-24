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Trump'tan müzakere süreci açıklaması: "İran çok büyük tavizler veriyor"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı. Müzakere sürecinin iyi gittiğini belirten Trump, "İran çok büyük tavizler veriyor." dedi.

Trump'tan müzakere süreci açıklaması: "İran çok büyük tavizler veriyor"

ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle görüşmek üzere gittiği Kongre binasına girişinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Trump tan müzakere süreci açıklaması: "İran çok büyük tavizler veriyor" 1

"ŞU AN İYİ GİDİYORUZ"

Trump, İran ile müzakerelerin iyi gittiğini söyleyerek, "İran büyük tavizler veriyor, şu an iyi gidiyoruz." ifadesini kullandı. Daha sonra Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle öğle yemeği yemek ve gündemdeki konuları değerlendirmek üzere yemek salonuna gitti.

Trump tan müzakere süreci açıklaması: "İran çok büyük tavizler veriyor" 2

"İRAN İSTEDİĞİM HER ŞEYE RAZI OLUYOR"

Trump, salondan çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Görüşmenin çok iyi geçtiğini anlatan Trump, iç politika başlıklarından akaryakıt fiyatlarına kadar birçok konuyu ele aldıklarını bildirdi. ABD Başkanı, İran konusunda ise "İran bize gayet nazik davranıyor, istediğim her şeye razı oluyorlar ve buna mecburlar. Aksi takdirde geri dönüp yapmamız gerekeni yaparız." diye konuştu.

Trump tan müzakere süreci açıklaması: "İran çok büyük tavizler veriyor" 3

Trump, Fox News kanalına bugün yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçileri İran'a zenginleştirilmiş uranyumu bulmak için girdiğinde ABD'li denetçilerin de onlara eşlik edeceğini belirtmişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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