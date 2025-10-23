HABER

Trump'tan Netanyahu'nun planına tepki: "Batı Şeria'yı ilhak ederlerse, bizi kaybederler"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria’yı işgal planıyla ilgili resti çekti. Time dergisine açıklama yapan Trump, "Arap ülkelerinden büyük destek gördük. Bu olmayacak, çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD’den aldığı tüm desteği kaybeder" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, TIME dergisine yaptığı açıklamada İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda Tel Aviv'e olan tüm desteğin kesileceğini söyledi.

"BİZİ KAYBEDERLER"

Trump "Batı Şeria'yı ilhak ederlerse, bizi kaybederler. Arap ülkelerine söz verdim, onlardan büyük desteğimiz var. Netanyahu'yu durdurmam gerekiyordu, eğer ben durdurmasaydım dünya onu durduracaktı" ifadesinde bulundu.

Trump, Gazze'ye gideceğini söyleyerek, "Biliyorsunuz ki, orada Barış Kurulu olacak. Benim de orada başkan olmam istendi. İnanın bana, yapmak istediğim bir şey değildi ama Barış Kurulu çok güçlü bir grup olacak ve Orta Doğu açısından çok fazla güce sahip olacak" diye konuştu.
