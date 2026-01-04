Trump’tan Rodrguez'e tehdit! "Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyecek"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği röportajda Venezuela’nın devrik lideri Nicolas Maduro’nun görevini üstlenen Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'i tehdit etti. Trump, Venezuela’nın geçici Devlet Başkanı Rodriguez'i hedef alarak, "Eğer doğru olanı yapmazsa, çok ağır bir bedel ödeyecek, muhtemelen Maduro'dan daha ağır bir bedel" ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca Venezuela’nın ABD müdahalesine maruz kalan son ülke olmayabileceğini ifade etti.

GRÖNLAND ÇIKIŞI

Grönland'ın kendileri için stratejik olarak çok önemli olduğu ve adanın ABD'nin bir parçası olması gerektiği yönündeki tepki çeken açıklamalarını yeniden gündeme getiren Trump, "Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Trump, Danimarka'ya ait olan Grönland’in "Rus ve Çin gemileriyle çevrili" olduğunu iddia etti.Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır