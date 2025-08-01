Trump'tan Rusya adımı! Nükleer denizaltı hamlesi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ABD'den peş peşe açıklamalar gelmişti. ABD Başkanı Trump da 50 günlük süreyi 12 güne düşürmüştü.

RUSYA'DAN SAVAŞ ÇIKIŞI

Trump'ın bu kararı sonrasında Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, "Trump, Rusya ile ültimatom oyunu oynuyor: 50 gün ya da 10 gün. İki şeyi hatırlamalı. Rusya, İsrail ya da İran değil. Her yeni ültimatom bir tehdit ve savaşa doğru atılan bir adımdır. Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle. Uykucu Joe'nun (ABD’nin eski Başkanı Joe Biden) yolundan gitmeyin" demişti.

NÜKLEER DENİZALTI HAMLESİ

ABD Başkanı Donald Trump da "Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan Dmitry Medvedev’in son derece kışkırtıcı açıklamaları doğrultusunda, 2 nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması talimatını verdim" dedi.