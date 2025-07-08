HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan Rusya için sert sözler: "Putin'den memnun değilim, yaptırım uygulayacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile barış yapmadıkları gerekçesiyle Rusya'ya yaptırım uygulayacaklarını belirtti. Trump, "Putin'den memnun değilim. Çok fazla askerin ölümüne neden oluyor" dedi.

Trump'tan Rusya için sert sözler: "Putin'den memnun değilim, yaptırım uygulayacağız"
Metin Yamaner

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Trump, İran'daki nükleer tesislere yönelik gerçekleştirdikleri operasyonla ilgili "İran operasyonu çok tehlikeliydi. İran'a çok hızlı bir şekilde girdik, operasyonu gerçekleştirip uzaklaştık. İran'daki tüm hedefler kusursuzca vuruldu. Ordumuz tarihi noktada, yaptıklarımızı kimse yapamaz." dedi.

Trump tan Rusya için sert sözler: "Putin den memnun değilim, yaptırım uygulayacağız" 1

Trump, "Güney Kore'de 45.000 askerimiz var. Almanya'da 45.000 askerimiz var, aslında 52.000. Ve biliyorsunuz, bu onlar için büyük bir ekonomik gelişme." ifadelerini kullandı.

Trump tan Rusya için sert sözler: "Putin den memnun değilim, yaptırım uygulayacağız" 2

Rusya'ya çok sert yaptırımlar uygulayacaklarını belirten Trump "Putin'in yaptıklarından memnun değilim. Çok sayıda askeri öldürüyor. Hem kendi askerlerini hem de Ukrayna askerlerini öldürüyor. Silahlarımız Rus tanklarını yok etti. Ukrayna'ya dünyadaki en iyi silahları verdik. Ruslar tank sürmek istemiyor artık. Obama Ukrayna'ya kefen verdi ben ise füze verdim" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Dur' ihtarına uymadı, dehşet saçtı'Dur' ihtarına uymadı, dehşet saçtı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin tutuklandıBüyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket!

Birinci parti polemiği sürerken yeni anket!

Havuzda feci ölüm! Balıklama atladı boynunu kırdı

Havuzda feci ölüm! Balıklama atladı boynunu kırdı

Portekizliler yazdı! 'Artık Beşiktaş'a çok yakın'...

Portekizliler yazdı! 'Artık Beşiktaş'a çok yakın'...

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor... Zorunlu eğitimde yeni model! '2+2 sistemi' geliyor: İşte detaylar!

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor... Zorunlu eğitimde yeni model! '2+2 sistemi' geliyor: İşte detaylar!

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı

Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi kararı! Zeydan Karalar'a tutuklama talebi

Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi kararı! Zeydan Karalar'a tutuklama talebi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.