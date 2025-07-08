Trump'tan Rusya için sert sözler: "Putin'den memnun değilim, yaptırım uygulayacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Trump, İran'daki nükleer tesislere yönelik gerçekleştirdikleri operasyonla ilgili "İran operasyonu çok tehlikeliydi. İran'a çok hızlı bir şekilde girdik, operasyonu gerçekleştirip uzaklaştık. İran'daki tüm hedefler kusursuzca vuruldu. Ordumuz tarihi noktada, yaptıklarımızı kimse yapamaz." dedi.

Trump, "Güney Kore'de 45.000 askerimiz var. Almanya'da 45.000 askerimiz var, aslında 52.000. Ve biliyorsunuz, bu onlar için büyük bir ekonomik gelişme." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya çok sert yaptırımlar uygulayacaklarını belirten Trump "Putin'in yaptıklarından memnun değilim. Çok sayıda askeri öldürüyor. Hem kendi askerlerini hem de Ukrayna askerlerini öldürüyor. Silahlarımız Rus tanklarını yok etti. Ukrayna'ya dünyadaki en iyi silahları verdik. Ruslar tank sürmek istemiyor artık. Obama Ukrayna'ya kefen verdi ben ise füze verdim" ifadelerini kullandı.