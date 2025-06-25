Trump'tan skandal video! 'İran'ı bombala' şarkısıyla bombardıman uçaklarını paylaştı

İsrail, 13 Haziran tarihinde İran'a yönelik saldırı başlatmış ve İran'dan bu saldırılara karşılık gelmişti. İki ülke arasında arasındaki savaşa 22 Haziran tarihinde ABD de dahil olmuştu.

ABD, İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNİ VURMUŞTU

ABD, 22 Haziran’da İran’ın önemli nükleer tesislerinden Fordo, Natanz ve İsfahan’ı ‘sığınak delici bombalarla’ vurmuştu. İran ise misilleme saldırısında Katar’daki ABD üssüne saldırmıştı.

TRUMP'TAN SKANDAL PAYLAŞIM

Gerilimin ardından dün İsrail ile İran arasında ateşkes başlarken, Trump'tan skanda bir paylaşım geldi. Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından, B-2 uçaklarının ABD'nin İran'a saldırısında kullanılmasına ilişkin göndermeli bir paylaştım yaptı.

'İRAN'I BOMBALA' ŞARKISI YER ALDI

Paylaşımda, B-2 bombardıman uçaklarının çeşitli görüntülerine yer verilirken arka planda Vince Vance ve The Valiants'ın 1980'de çıkardığı "İran'ı bombala" şarkısı yer aldı.

Şarkıda, "İran'ı bombala. Haydi bir duruş sergileyelim. İran'ı bombala. Ülkemiz bir hisse kapıldı. Gerçekten zirveye ulaştı öfke, İran'ı bombala." sözlerinin yanı sıra "(İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) Ayetullah'a söyleyin, 'Seni tabuta koyacağız!'" gibi ifadeler yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'da ABD B-2 uçaklarının İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıların İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini "tamamen ve bütünüyle yok ettiğini" öne sürmüştü.

(AA)