Trump İran'a süre vermişti! İran'dan zehir zemberek açıklama: "Tüm bölge cehenneme dönüşür"

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran üzerine saldırılarıyla fitili ateşlenen İran savaşında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta İran'a anlaşmak için süre veren ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 48 saat süresi kaldığını belirttiği açıklamasında, "Anlaşma yapmazlarsa cehennem üzerlerine inecek" dedi. İran'dan da Trump'a zehir zemberek bir yanıt geldi.

Doğukan Akbayır

Orta Doğu'daki savaş tüm yıkıcılığıyla sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan zehir zemberek bir açıklama geldi. Trump açıklamasında Tahran'a süre verdi.

"CEHENNEM ÜZERLERİNE İNECEK"

Trump yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"İran'a Hürmüz'ü açması ya da anlaşma yapması için 10 gün süre vermiştim, zaman daralıyor. Cehennemin üzerlerine inmesine 48 saat kaldı."

SÜRE 10 GÜNE ÇIKARILMIŞTI

ABD Başkanı Trump, 27 Mart'ta ABD medyasına yaptığı açıklamada, İran'ın elektrik santrallerini hedef alma kararını 6 Nisan'a kadar durdurmasına ilişkin, İran’ın kendisinden 7 gün süre istediğini ancak kendisinin bu süreyi 10 güne çıkardığını belirtmişti.

İRAN'DAN TRUMP'A YANIT: "TÜM BÖLGE CEHENNEME DÖNÜŞÜR

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ABD’nin İran’ın altyapılarını hedef almasına yönelik muhtemel bir saldırıya ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştirerek, "Saldırgan ve savaş yanlısı ABD Başkanı, art arda yaşadığı başarısızlıkların ardından çaresizce, sinirli, dengesiz ve akıl dışı bir şekilde ülkemizin altyapısını ve milli varlıklarımızı tehdit etmiştir. Silahlı Kuvvetler olarak milletimizin haklarını savunmak ve milli varlıklarımızı korumak için bir an bile tereddüt etmeyecek, bize yönelik her saldırıya anında ve kararlılıkla karşılık vereceğiz" dedi.

ABD ve İsrail’e yönelik açık bir mesaj veren Abdullahi, "ABD ve Siyonist düşmanın İran’ın altyapılarına yönelik herhangi bir saldırısı halinde, ABD terör ordusunun kullandığı tüm altyapılar ile Siyonist rejimin altyapılarını hiçbir sınırlama olmaksızın yıkıcı ve sürekli saldırıların hedefi haline getireceğiz. Savaşın başından bu yana ne söylediysek yaptık. Bu mesajın en basit anlamı şudur: Cehennemin kapıları üzerinize açılacak" ifadelerini kullandı.

Hatemul Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari de yaptığı açıklamada, saldırıların genişlemesi halinde bölgedeki gerilimin daha da artacağı uyarısında bulunarak, "Unutmayın ki, saldırıların genişlemesi halinde tüm bölge sizin için cehenneme dönüşecek. İran’ı yeneceğiniz yönündeki hayal, içine batacağınız bir bataklığa dönüştü" ifadelerine yer verdi.

Savaşta 36. gün: İran'dan 'ateşkes' açıklaması! İsrail nükleer tesisi vurdu Savaşta 36. gün: İran'dan 'ateşkes' açıklaması! İsrail nükleer tesisi vurdu
Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun özellikleri sızdırıldıSnapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun özellikleri sızdırıldı
Kahramanmaraş’ta bir gün önce işe başlayan işçi feci kazada can verdiKahramanmaraş’ta bir gün önce işe başlayan işçi feci kazada can verdi
Okuyucu Yorumları 46 yorum
trump cehennem senin üzerine inicek bence
Sanki 8 gündür savaşmıyor musun sapık pedofili
çok yaşa İRAN
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

