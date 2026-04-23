Trump'tan zehir zemberek tehdit! "Orduya Hürmüz'de 'vur' emri verdim"

ABD Başkanı Trump'tan İran hakkında çok sert bir açıklama geldi. Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nda mayınlama faaliyeti yapan tüm deniz araçlarının hedef alınacağını belirtti.

TRUMP 'VUR' EMRİ VERDİ

Trump açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen, küçük tekneler bile olsa her türlü tekneyi vurmaları ve imha etmeleri için ABD Donanması’na emir verdim. (Onların deniz kuvvetlerine ait 159 geminin tamamı denizin dibini boyladı!) Bu konuda hiçbir tereddüt yaşanmayacak”

"GEMİLERİMİZ BOĞAZ'I TEMİZLİYOR"

Bölgedeki mayın temizleme faaliyetlerine de değinen Trump, “Ayrıca mayın tarama gemilerimiz şu anda Boğaz'ı temizliyor. Bu faaliyetin de üç katına çıkarılarak sürdürülmesini emrediyorum!” açıklamasında bulundu.

