HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan zehir zemberek tehdit! "Orduya Hürmüz'de 'vur' emri verdim"

Son dakika... Dünya Orta Doğu'daki gelişmelere kilitlenmişken ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a rest geldi. Trump açıklamasında, "Orduya Hürmüz'de 'vur' emri verdim" dedi.

Doğukan Akbayır

ABD Başkanı Trump'tan İran hakkında çok sert bir açıklama geldi. Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nda mayınlama faaliyeti yapan tüm deniz araçlarının hedef alınacağını belirtti.

TRUMP 'VUR' EMRİ VERDİ

Trump açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen, küçük tekneler bile olsa her türlü tekneyi vurmaları ve imha etmeleri için ABD Donanması’na emir verdim. (Onların deniz kuvvetlerine ait 159 geminin tamamı denizin dibini boyladı!) Bu konuda hiçbir tereddüt yaşanmayacak”

"GEMİLERİMİZ BOĞAZ'I TEMİZLİYOR"

Bölgedeki mayın temizleme faaliyetlerine de değinen Trump, “Ayrıca mayın tarama gemilerimiz şu anda Boğaz'ı temizliyor. Bu faaliyetin de üç katına çıkarılarak sürdürülmesini emrediyorum!” açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor

Anahtar Kelimeler:
trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.