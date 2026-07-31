Trump 'tarihi' diyerek ilan etti! Kısa sürede yalanlama geldi

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Barış Kurulu'nun bugün önemli bir anlaşmaya vardığını ilan etti. Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad, İsrail'in anlaşmaya ilişkin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde kendilerinin de direnişin silahı bırakmasına ilişkin taslak konusunda "hiçbir adım atmayacaklarını" belirtti.

"TÜM SİLAHLI GRUPLARIN SİLAH BIRAKMASI..."

Trump, "Barış Kurulu, Hamas ve Gazze’deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı." ifadesini kullandı.

Gazze'de soykırım yapan İsrail'in bölgeden çekilmesi konusunda ise Trump, şunları kaydetti:

"Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri geri çekilecek ve Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze’nin sakinleri ve komşuları için güvenli olmasını sağlamak üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacaktır."

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Trump, söz konusu süreçteki arabulucu rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ederek, "Tarihi bir ilerleme kaydettik ve hala yapılacak çok iş var." ifadesine yer verdi.

Söz konusu anlaşmanın Gazze'nin yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adım olduğunu vurgulayan Trump, sürecin Orta Doğu'da kalıcı barış için tarihi bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

YALANLAMA GELDİ

Filistin İslami Cihad Hareketi, medyada yer alan Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki anlaşmaya ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını, mevcut haliyle buna çekince koyduklarını bildirdi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gruplar ile İsrail arasında varıldığı duyurulan anlaşma haberlerinin hassas ve doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Medyada, (Filistinli) gruplar ile düşman (İsrail) arasında bir anlaşmaya varıldığına dair ilan edilen bilgiler doğru değildir. Mevcut haliyle buna çekince koyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki müzakere ve anlaşma taslağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamas'ın "Filistin halkının haklarını korumaya yönelik milli hedeflerine bağlı kalmayı sürdürdüğünü" vurgulayan Hamad, "İşgal güçleri (İsrail) anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tamamen yerine getirmedikçe, direnişin (Hamas) silahı (bırakması) hakkında hiçbir adım atmayacağız." ifadesini kullandı.

Hamad, silah konusunun tek başına ele alınamayacağını, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve bölgenin yeniden imarı gibi diğer ana konularla doğrudan bağlantılı olduğunu kaydetti.

İsrail'in anlaşmaya uymasının şart olduğunu belirten Hamad, İsrail tarafının anlaşmayı ihlal etmesi durumunda kendilerinin de herhangi bir adım atmayacağını yineledi.

Hamad, İsrail'in Şarm el-Şeyh Anlaşması'nın ilk aşamasında yaklaşık 3 bin 500 ihlal gerçekleştirdiğini söyleyerek, "İsrail, kalleşlik ve öldürme üzerine kurulu saldırgan bir devlettir, bu yüzden anlaşmaya uymadı." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır