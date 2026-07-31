Çine'deki yangında korkunç veri! Sıcaklık 441 dereceye ulaştı

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için bölgede ekiplerin yoğun çabası sürerken, termal kamera ile havadan görüntülenen alevlerin kalbinde sıcaklık 441 dereceye ulaştı.

RÜZGAR ZOR ANLAR YAŞATTI

Çine ilçesi Kavşit Mahallesi yakınlarında dün sabah saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi sebebiyle ekipler zaman zaman zor anlar yaşarken, alevlerin önünün kesilmesi için yürütülen çalışmalar saatlerdir sürüyor.

SICAKLIK 441 DERECE

Geceyi aydınlatan alevler drone ile havadan görüntülendi. Termal kamerayla yapılan ölçümlerde ise sıcaklıklar dikkat çekti. Alevlerin kalbinde sıcaklıklar 441 dereceyi görürken, bölgede çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır