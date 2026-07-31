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Müstehcen tuzak: 'Kızım 17 yaşında' diyerek kandırdılar

Sosyal medyadan kendine gelen arkadaşlık isteğini kabul eden 25 yaşındaki genç sohbetin ilerlemesi üzerine müstehcen fotoğraf alışverişinde bulundu. Sonra yazıştığı kişinin babası olduğunu iddia ederek araya giren şahıs, "Kızım 17 yaşında, şikayetçi olacağım" diyerek gencin 120 bin TL'ye yakın parasını aldı.

Müstehcen tuzak: 'Kızım 17 yaşında' diyerek kandırdılar
Ufuk Dağ

Sosyal medya üzerinden oluşturdukları sahte profillerle vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcıların son kurbanı İstanbul'da yaşayan 25 yaşındaki Oktay A. oldu. Instagram üzerinden gelen bir arkadaşlık isteğini kabul eden Oktay A. (25), kendisini 'Aylin Keskin' olarak tanıtan bir kullanıcı ile sohbet etti, samimiyet ilerleyince müstehcen fotoğraf alışverişi yaptı.

Müstehcen tuzak: Kızım 17 yaşında diyerek kandırdılar 1

"KIZIM 17 YAŞINDA ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Sabah'ta yer alan habere göre bu alışverişten hemen sonra sohbete dahil olan ve kendisini 'Aylin'in babası' olarak tanıtan bir kişi; Oktay A'ya "Kızım 17 yaşında, şikayetçi olacağım" dedi. Bununla da kalmayan dolandırıcılar devreye bir de sahte avukat soktu.

'ORGANİZE' ÇETE

Sözde avukat, Oktay A'yı arayarak; hakkında dosya açıldığını, dosyanın kapanması için uzlaşma parası yatırması gerektiğini ve müstehcen fotoğraflarının ailesine gönderileceğini söyledi.

Müstehcen tuzak: Kızım 17 yaşında diyerek kandırdılar 2

119 BİN TL'SİNİ ALDILAR

Oktay A'ya sahte evrak görselleri göndererek parça parça para isteyen dolandırıcılar toplamda 119 bin 645 lira aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Oktay A, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

8 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında yakalanan şüpheliler Hüseyin S. ve Mehmet Sabri İ. hakkında "Dolandırıcılık" ve "Şantaj" suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Şantaj tuzak
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