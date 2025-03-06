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Trump tek şartını açıkladı! 'Daha sonra değil şimdi! Yoksa kıyamet kopacak'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
06.03.2025 08:23
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Açıklamalarıyla dünya gündeminden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump bu kez Hamas'ı tehdit etti. Tüm rehinelerin serbest bırakılmasını isteyen Trump, "Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Yoksa kıyamet kopacak" ifadelerini kullandı.

Trump tek şartını açıkladı! 'Daha sonra değil şimdi! Yoksa kıyamet kopacak'

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas’a tüm rehineleri derhal serbest bırakma çağrısı yaparak, "Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak" uyarısında bulundu. Rehinelerin serbest bırakılması halinde Gazze halkını güzel bir geleceğin beklediğini iddia eden Trump, "Rehineleri şimdi serbest bırakın. Yoksa kıyamet kopacak" dedi.

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"DERHAL" DİYEREK ÇAĞRIDA BULUNDU

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Hamas tarafından rehin alınan bir grupla Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme sonrasında kendisine ait olan Truth sosyal medya platformu üzerinden Hamas’a seslenen Trump, "Şalom Hamas! Merhaba ve hoşça kal anlamına gelir, anlamını siz seçebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Hamas’ı tüm rehineleri derhal serbest bırakmaya çağıran Trump, "Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Öldürdüğünüz insanların tüm cesetlerini derhal iade edin, yoksa işiniz biter" ifadelerini kullandı.

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"YOKSA KIYAMET KOPACAK"

İsrail'e Hamas’ın işini bitirmesi için gereken her şeyi gönderdiğini belirten Trump "Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak" dedi. Bunun "son uyarı" olduğunu vurgulayarak Hamas’ın liderliğine seslenen Trump, "Hala şansınız varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanı" ifadelerini kullandı. Rehinelerin serbest bırakılması halinde Gazze halkını güzel bir geleceğin beklediğini iddia eden Trump, "Eğer rehineler serbest bırakılmazsa, ölürsünüz! Akıllı bir karar verin. Rehineleri şimdi serbest bırakın. Yoksa kıyamet kopacak" dedi.

06 Mart 2025
06 Mart 2025

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Hamas abd
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