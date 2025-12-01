Trump, terörist ilan edip başına ödül koymuştu! Telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini doğruladı. Trump, buna rağmen görüşme içeriğine ilişkin detay vermedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'dan başkent Washington’a dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bir soru üzerine Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelere değinen Trump, sürecin ilerlediğini ve amaçlarının savaşı sona erdirmek olduğunu vurguladı. Ukrayna ile ilgili bazı küçük sorunların olduğunu ifade eden Trump, "Zor problemler. Ancak bence Rusya savaşın bitmesini ister. Ukrayna’nın ise kesinlikle bunu istediğini biliyorum" dedi. Ukrayna ile ilgili küçük sorunların ne olduğu sorusu üzerine "Hala gündemde olan bir yolsuzluk konusu var, bu da sürece yardımcı olmuyor" diyen Trump, "Bu barış görüşmelerini engelliyor mu?" sorusuna da, "Bunun (savaşın) 3 yıldır sürdüğünü söyledim, değil mi? Bu, takvimin çok ötesinde bir durum. Ama yine de bir anlaşma yapma şansımız olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.

"VENEZUELA'YI DOST BİR ÜLKE OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Venezuela ile yaşanan krize de değinen Trump, Venezuela hava sahasına yönelik uyarının neden yapıldığı sorusu üzerine "Çünkü Venezuela’yı çok dost bir ülke olarak görmüyoruz. Ülkemize milyonlarca insan gönderdiler; muhtemelen bunun da ötesinde bir sayı. Bu insanların önemli bir kısmı ülkemizde olmamalıydı: Hapishanelerden gelenler, çeteler, uyuşturucu satıcıları. Ülkemize giren bu kişilerin hiçbiri burada olmamalıydı. Pek çok sorun ve uyuşturucu problemine neden oldular" değerlendirmesinde bulundu. "ABD’nin Venezuela hava sahasıyla ilgili uyarısı saldırı sinyali mi?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Trump, "Bundan hiçbir anlam çıkarmayın" ifadelerini kullandı.

İLK KEZ DOĞRULADI

Trump, ABD basınının gündeme taşıdığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştüğü yönündeki iddiayı da ilk kez doğruladı. "Maduro ile telefon görüşmesi oldu mu?" sorusuna "Cevabım evet, ancak bu konuda yorum yapmak istemiyorum" yanıtını veren Trump, gazetecilerin ısrarına rağmen görüşmenin içeriğine ilişkin detay vermedi.

GÖRÜŞME NASIL GEÇTİ

Trump, "Görüşme iyi geçti diyebilir misiniz?" şeklindeki soruya ise, "İyi geçtiğini söyleyebilirim" yanıtını verdi. Trump, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in uyuşturucu kaçırdığı iddia edilen botlara yapılan saldırılardan yaralı kurtulan kişilerin sağ bırakılmaması talimatı verdiği yönündeki iddialarla ilgili de, "Pete, böyle bir şey olmadığını söyledi, ona güveniyorum. Bu konuda yorum yapacak durumda değilim" ifadelerini kullandı.

MADURO TERÖRİST İLAN EDİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan 25 Kasım tarihinde yapılan açıklamada, Venezuela'daki Cartel de los Soles (Güneşler Karteli) yapısı resmi olarak yabancı terör örgütleri listesine eklenmiş ve karar kapsamında Maduro ile beraberindeki çeşitli üst düzey hükümet yetkililerinin de yapının üyesi olduğu iddia edilmişti. ABD Adalet Bakanlığı’ndan Ağustos ayında yapılan açıklamada da Maduro’nun yakalanması için başına 50 milyon dolar ödül konulduğunu belirtilmişti.Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır