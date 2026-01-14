HABER

Trump uyarmıştı! Reuters'tan çarpıcı iddia: "ABD 24 saat içinde İran'ı vurabilir"

İran'daki protestolarda binlerce kişinin ölmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a uyarı gelmişti. Trump'ın saldırı sinyallerinin ardından kritik bir iddia ortaya atıldı. Reuters Haber Ajansı saldırının yakında olacağını duyurarak, "ABD 24 saat içinde İran'ı vurabilir" bilgisini aktardı. Reuters'ın bu iddiayı Avrupalı iki yetkiliye dayandırdığı bildirildi.

Mustafa Fidan

İran'da geçtiğimiz günlerde başlayan protestolar çatışmaya dönüştü, binlerce kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyanın dikkatini çevirdiği İran'daki protestolarla ilgili ABD Başkanı Trump, "Yardım yolda. Protestolara devam edin, kurumlarınızı ele geçirin" çağrısında bulunmuştu.

REUTERS: "ABD 24 SAAT İÇİNDE İRAN'I VURABİLİR"

Askeri müdahale seçeeğinin de masada olduğunu belirten ABD'nin planlarıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Reuters Haber Ajansı, ABD'nin İran'a 24 saat içerisinde saldırabileceğini duyurdu.

Reuters'ın bu iddiayı Avrupalı iki yetkiliye dayandırdığı bildirildi.

TRUMP, İRAN'A SALDIRI SİNYALİNİ VERMİŞTİ: "ORDUMUZ DA DURUMU İNCELİYOR"

Önceki günlerde düzenlediği basın toplantısında İran’da devam eden gösterilere değinen Trump, bazı protestocuların öldürüldüğüne dair emareler olduğunu belirterek, "Konuyu son derece ciddiyetle ele alıyoruz. Ordu da durumu inceliyor ve oldukça güçlü bazı seçenekleri değerlendiriyoruz. Nihai bir karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

14 Ocak 2026
