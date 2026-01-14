Trump uyarmıştı! Reuters'tan çarpıcı iddia: "ABD 24 saat içinde İran'ı vurabilir"

İran'da geçtiğimiz günlerde başlayan protestolar çatışmaya dönüştü, binlerce kişi hayatını kaybetti. Tüm dünyanın dikkatini çevirdiği İran'daki protestolarla ilgili ABD Başkanı Trump, "Yardım yolda. Protestolara devam edin, kurumlarınızı ele geçirin" çağrısında bulunmuştu.

REUTERS: "ABD 24 SAAT İÇİNDE İRAN'I VURABİLİR"

Askeri müdahale seçeeğinin de masada olduğunu belirten ABD'nin planlarıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Reuters Haber Ajansı, ABD'nin İran'a 24 saat içerisinde saldırabileceğini duyurdu.

Reuters'ın bu iddiayı Avrupalı iki yetkiliye dayandırdığı bildirildi.

TRUMP, İRAN'A SALDIRI SİNYALİNİ VERMİŞTİ: "ORDUMUZ DA DURUMU İNCELİYOR"

Önceki günlerde düzenlediği basın toplantısında İran’da devam eden gösterilere değinen Trump, bazı protestocuların öldürüldüğüne dair emareler olduğunu belirterek, "Konuyu son derece ciddiyetle ele alıyoruz. Ordu da durumu inceliyor ve oldukça güçlü bazı seçenekleri değerlendiriyoruz. Nihai bir karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.