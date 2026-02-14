HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump Venezuela'yı ziyaret edecek! "Şu an ilişkimiz 10 üzerinden 10"

Geçtiğimiz haftalarda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Venezuela'da düzenlettirdiği operasyonla ülkeden kaçıran ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı ziyaret edeceğini açıkladı. Trump ayrıca açıklamasının devamında, "Şu anda Venezuela ile olan ilişkimiz, bence 10 üzerinden 10” ifadelerini kullandı.

Trump Venezuela'yı ziyaret edecek! "Şu an ilişkimiz 10 üzerinden 10"

Caracas yönetimiyle çok iyi ilişkileri olduğunu belirten Trump, ABD'li petrol şirketlerinin bölgedeki faaliyetlerine değindi. Trump, “Bildiğiniz gibi, çok yakın bir şekilde birlikte çalışıyoruz. Büyük petrol şirketlerimiz oraya gidiyor. Petrolü çıkarıp çok paraya satacaklar ve Venezuela bu paranın büyük bir kısmını alacak. Şu anda Venezuela ile olan ilişkimiz, bence 10 üzerinden 10” ifadelerini kullandı.

Trump Venezuela yı ziyaret edecek! "Şu an ilişkimiz 10 üzerinden 10" 1

"HARİKA BİR İŞ ÇIKARDILAR"

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile kurdukları ilişkiye de parantez açan Trump, Rodriguez'in performansından övgüyle bahsetti. Trump, “Onlarla görüşüyoruz ve gerçekten de şu anda harika bir iş çıkardılar. Delcy çok, çok iyi bir iş çıkardı” değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'daki petrol üretiminin sürdüğünü ve küresel piyasada bu kaynağa büyük talep olduğunu hatırlatan Trump, “Biz bununla ilgileniyoruz ve rafine ediyoruz. Şu anda rafine etme kapasitesine sahip tek ülke biziz” dedi.

"VENEZUELA'YI ZİYARET EDECEĞİM"

Trump, bir gazetecinin Venezuela'yı ziyaret edip etmeyeceği yönündeki sorusuna ise “Venezuela'yı ziyaret edeceğim” yanıtını verdi. Trump, ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği konusunda ise bir bilgi paylaşmadı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kübra 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti: Annesi sinir krizi geçirdiKübra 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti: Annesi sinir krizi geçirdi
30 milyon dolar için 15 dakika yetmiş! 30 milyon dolar için 15 dakika yetmiş!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Venezuela abd trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yüz naklinden günler sonra paylaştı! Son haline yorum yağdı

Yüz naklinden günler sonra paylaştı! Son haline yorum yağdı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.