HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump 'Vururuz' dedi, Maduro rest çekti! Adım adım ABD-Venezuela savaşına doğru... Dünya tetikte

ABD-Venezuela arasında gerilim en yüksek seviyeye ulaşırken, savaş ihtimali iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. Savaş Bakanlığı kuran ABD Başkanı Donald Trump, "Uçaklarınızı vururuz" tehdidinde bulunurken, Venezuela Devlet Başkanı Maduro rest çekti. Maduro "Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer" diyerek Trump'a yanıt verdi.

Trump 'Vururuz' dedi, Maduro rest çekti! Adım adım ABD-Venezuela savaşına doğru... Dünya tetikte
Devrim Karadağ

ABD-Venezuela savaşı mı çıkacak? Bölgede artan gerilim sonrası tüm dünya bu soruya yanıt aramaya başlarken, bölgeden gelen haberler ise endişeyi artırdı. ABD medyası, ABD'nin Venezuela açıklarına 10 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırdığını iddia etti.

Tüm bu gelişmeler yakından takip edilirken hem ABD Başkanı Donald Trump'tan hem de Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan peş peşe açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirirken ABD ile Venezuela arasında artan gerginliğe değindi. Trump, Venezuela'ya ait savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmaları hakkında ne düşündüğü yönündeki bir soruya, "Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir." diye yanıt verdi.

TRUMP: "UÇAKLARINI DÜŞÜRÜRÜZ"

Söz konusu uçakların ne kadar yakından uçmasının ABD için "tehlike" oluşturduğu sorusuna ise Trump, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek." şeklinde karşılık verdi.

Başkent Karakas'ta ordu komutanlarıyla bir araya gelen Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise ABD Başkanı Donald Trump'ın "Uçaklarınızı düşürürüz" tehdidine yanıt verdi.

MADURO'DAN TRUMP'A YANIT

Maduro, "Şu anda silahsız mücadele aşamasındayız. Bu, siyasi, iletişimsel ve kurumsal bir aşamadır. Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer." diye konuştu.

Venezuela'nın seferberlik sürecinde olduğunu vurgulayan Maduro, şöyle konuştu:

"BARIŞ YANLISI ANCAK SAVAŞÇI BİR MİLLETİZ"

"Bizler barış yanlısıyız ama aynı zamanda savaşçı bir milletiz. Hiç kimse, ne bugün ne de gelecekte, bizi köleleştiremez.

ABD, Venezuela’da şiddet yoluyla rejim değiştirme planlarından vazgeçmeli.

Saldırı olursa, halkımız ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde, planlı ve örgütlü şekilde silahlı mücadele evresine geçer."

ABD’nin Karayipler'deki askeri hareketliliğine de değinen Maduro, "Venezuela'nın Karayipler'deki karasuları halka aittir. Komplolar, tehditler, darbeler ve müdahaleler Karayipler ve Güney Amerika'ya geri dönmemelidir." dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Savunma Bakanlığı'nın adı Savaş Bakanlığı oldu ABD Savunma Bakanlığı'nın adı Savaş Bakanlığı oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmara Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Mehmet E. Okur olduMarmara Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Mehmet E. Okur oldu
Cumhurbaşkanlığı atamaları Resmi Gazete’deCumhurbaşkanlığı atamaları Resmi Gazete’de

Anahtar Kelimeler:
Venezuela Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri Nicolas Maduro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Neymar'ın başına talih kuşu kondu! Tanımadığı bir milyarder tüm varlığını ona bıraktı

Neymar'ın başına talih kuşu kondu! Tanımadığı bir milyarder tüm varlığını ona bıraktı

İtalya'da saldırı paniği, 2 Türk tutuklandı! Geniş güvenlik önlemi alındı

İtalya'da saldırı paniği, 2 Türk tutuklandı! Geniş güvenlik önlemi alındı

CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

Hasan Can Kaya'nın Disney'den alacağı ücret... Exxen kazancı da ortaya çıktı

Hasan Can Kaya'nın Disney'den alacağı ücret... Exxen kazancı da ortaya çıktı

Başkomiser, jandarmayı öldürdü! Yasak aşk iddiası

Başkomiser, jandarmayı öldürdü! Yasak aşk iddiası

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl...

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.