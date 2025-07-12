Trump "Vururuz" demişti! İran'dan tansiyonu yükselten açıklama: Kararlarını açıkladılar

Erakçi, Tahran'da yabancı ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle buluştuğu toplantıda konuştu. Toplantıda, İsrail ile ABD'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimi altındaki nükleer tesislere saldırısına ilişkin, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Genel Müdürü'nün (Rafael Grossi) saldırıyı kınamamış olmasından üzüntü duyuyoruz. Gerçek şu ki bu saldırılarda İran tesisleri ciddi şekilde hasar gördü ancak daha da önemlisi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması ve uluslararası hukuk ve kurallar saldırıya uğradı ve zarar gördü." dedi.

Erakçi, İran'da Meclisin çıkardığı ve hükümeti UAEA ile işbirliğini askıya almaya zorlayan yasaya ve müfettişlerin ülkeden ayrılmasına rağmen Ajans ile işbirliğinin durmadığını savundu.

İranlı Bakan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşanan gelişmeler ve değişimler nedeniyle bundan sonra Meclis yasalarına göre, İran'ın Ajans ile tüm faaliyetleri ve işbirliği Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi aracılığıyla yürütülecek ve Ajansın talepleri, İran'ın çıkarları doğrultusunda her bir vaka için ayrı ayrı incelenecek, değerlendirilecek ve yanıtlanacaktır."

İran'ın nükleer silah üretimine yönelmediğini ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fetvası, İslami ve insani açıdan yönelmeyeceğini söyleyen Erakçi, "Nükleer silahlara yönelmeyi düşünseydik, daha önce harekete geçerdik veya belki de şu anda en iyi bahaneye sahip olurduk ancak İslami ilke ve inançlara bağlılığımız böyle bir yola girmemizi engelliyor." diye konuştu.

NÜKLEER MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLAMA İHTİMALİ

ABD ile nükleer müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduklarını ve şu anda bunun uygun bir zaman olduğunu söyleyen İranlı Bakan, "İran, savaştan üstün bir direnişle galip çıktı. Bayrağı yüksekte olan bir galip, doğal olarak hiçbir görüşmeden korkmaz. Müzakere için en iyi zaman askeri bir saldırıyı başarıyla atlattıktan sonradır." ifadelerini kullandı.

ABD'den müzakerelerin yeniden başlatılması için aracılar üzerinden birkaç kez mesaj aldıklarını aktaran Erakçi, İran'ın görüşmelerin askeri bir seçeneğe yol açmayacağına dair güvenceler aldığını ve bu seçenekleri gözden geçirmekte olduklarını belirtti.

İranlı Bakan, şöyle devam etti:

"Nükleer programımız hakkında müzakereye her zaman hazır olduğumuzu belirttik ve gelecekte de müzakereye hazır olacağız. Ancak müzakerelerin yeniden başlaması halinde bu sürecin savaşa yol açmayacağından emin olmamız doğaldır.

Şimdi, ABD veya diğer ülkeler müzakerelerin yeniden başlatılması yönünde bir talepte bulunuyorsa öncelikle bu tür eylemlerin tekrarlanmayacağına dair ciddi bir garanti verilmelidir."

"ZENGİNLEŞTİRME HAKKININ TANINMADIĞI HİÇBİR ANLAŞMAYI KABUL ETMEYECEĞİZ"

İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının tanınmadığı bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini dile getiren Erakçi, "Herhangi bir diyalog sürecinde, İran halkının nükleer konudaki haklarına, zenginleştirme hakkı dahil olmak üzere, tam olarak saygı gösterilmesi gerektiğini açıkça vurgulamalıyım. Zenginleştirme hakkının tanınmadığı hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz." dedi.

Erakçi, müzakerelerin yalnızca "İran'ın nükleer programının barışçıl niteliğine dair güvence verilmesi karşılığında yaptırımların kaldırılması" konusunda yapılacağını ve ABD ile bazı Avrupalı ülkelerinin talep ettiği şekilde İran'ın füze programı gibi askeri ve savunma kapasitesinin müzakere konusu olmayacağını ifade etti.

ABD 'VURURUZ' DEMİŞTİ

12 gün süren İsrail-İran savaşıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump "İran uranyum zenginleştirmeye devam ederse yeniden vururuz" demişti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır