HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump "Vururuz" demişti! İran'dan tansiyonu yükselten açıklama: Kararlarını açıkladılar

İran cephesinden dünya kamuoyuna bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile nükleer müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu ancak uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması talebini kabul etmeyeceklerini söyledi. 12 gün süren İsrail-İran savaşıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump "İran uranyum zenginleştirmeye devam ederse yeniden vururuz" demişti.

Trump "Vururuz" demişti! İran'dan tansiyonu yükselten açıklama: Kararlarını açıkladılar

Erakçi, Tahran'da yabancı ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle buluştuğu toplantıda konuştu. Toplantıda, İsrail ile ABD'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimi altındaki nükleer tesislere saldırısına ilişkin, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Genel Müdürü'nün (Rafael Grossi) saldırıyı kınamamış olmasından üzüntü duyuyoruz. Gerçek şu ki bu saldırılarda İran tesisleri ciddi şekilde hasar gördü ancak daha da önemlisi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması ve uluslararası hukuk ve kurallar saldırıya uğradı ve zarar gördü." dedi.

Erakçi, İran'da Meclisin çıkardığı ve hükümeti UAEA ile işbirliğini askıya almaya zorlayan yasaya ve müfettişlerin ülkeden ayrılmasına rağmen Ajans ile işbirliğinin durmadığını savundu.

Trump "Vururuz" demişti! İran dan tansiyonu yükselten açıklama: Kararlarını açıkladılar 1

İranlı Bakan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşanan gelişmeler ve değişimler nedeniyle bundan sonra Meclis yasalarına göre, İran'ın Ajans ile tüm faaliyetleri ve işbirliği Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi aracılığıyla yürütülecek ve Ajansın talepleri, İran'ın çıkarları doğrultusunda her bir vaka için ayrı ayrı incelenecek, değerlendirilecek ve yanıtlanacaktır."

İran'ın nükleer silah üretimine yönelmediğini ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in fetvası, İslami ve insani açıdan yönelmeyeceğini söyleyen Erakçi, "Nükleer silahlara yönelmeyi düşünseydik, daha önce harekete geçerdik veya belki de şu anda en iyi bahaneye sahip olurduk ancak İslami ilke ve inançlara bağlılığımız böyle bir yola girmemizi engelliyor." diye konuştu.

NÜKLEER MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLAMA İHTİMALİ

ABD ile nükleer müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduklarını ve şu anda bunun uygun bir zaman olduğunu söyleyen İranlı Bakan, "İran, savaştan üstün bir direnişle galip çıktı. Bayrağı yüksekte olan bir galip, doğal olarak hiçbir görüşmeden korkmaz. Müzakere için en iyi zaman askeri bir saldırıyı başarıyla atlattıktan sonradır." ifadelerini kullandı.

ABD'den müzakerelerin yeniden başlatılması için aracılar üzerinden birkaç kez mesaj aldıklarını aktaran Erakçi, İran'ın görüşmelerin askeri bir seçeneğe yol açmayacağına dair güvenceler aldığını ve bu seçenekleri gözden geçirmekte olduklarını belirtti.

İranlı Bakan, şöyle devam etti:

"Nükleer programımız hakkında müzakereye her zaman hazır olduğumuzu belirttik ve gelecekte de müzakereye hazır olacağız. Ancak müzakerelerin yeniden başlaması halinde bu sürecin savaşa yol açmayacağından emin olmamız doğaldır.

Şimdi, ABD veya diğer ülkeler müzakerelerin yeniden başlatılması yönünde bir talepte bulunuyorsa öncelikle bu tür eylemlerin tekrarlanmayacağına dair ciddi bir garanti verilmelidir."

Trump "Vururuz" demişti! İran dan tansiyonu yükselten açıklama: Kararlarını açıkladılar 2

"ZENGİNLEŞTİRME HAKKININ TANINMADIĞI HİÇBİR ANLAŞMAYI KABUL ETMEYECEĞİZ"

İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının tanınmadığı bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini dile getiren Erakçi, "Herhangi bir diyalog sürecinde, İran halkının nükleer konudaki haklarına, zenginleştirme hakkı dahil olmak üzere, tam olarak saygı gösterilmesi gerektiğini açıkça vurgulamalıyım. Zenginleştirme hakkının tanınmadığı hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz." dedi.

Erakçi, müzakerelerin yalnızca "İran'ın nükleer programının barışçıl niteliğine dair güvence verilmesi karşılığında yaptırımların kaldırılması" konusunda yapılacağını ve ABD ile bazı Avrupalı ülkelerinin talep ettiği şekilde İran'ın füze programı gibi askeri ve savunma kapasitesinin müzakere konusu olmayacağını ifade etti.

ABD 'VURURUZ' DEMİŞTİ

12 gün süren İsrail-İran savaşıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump "İran uranyum zenginleştirmeye devam ederse yeniden vururuz" demişti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı! Saf tuttularYiğit Bulut son yolculuğuna uğurlandı! Saf tuttular
Burdur'da 2 haftada 39 aranan şahıs yakalandıBurdur'da 2 haftada 39 aranan şahıs yakalandı

Anahtar Kelimeler:
İran abd nükleer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İttifak' açıklamasına yanıt! "Bu ittifak süreç ittifakıdır"

DEM Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İttifak' açıklamasına yanıt! "Bu ittifak süreç ittifakıdır"

PKK'lı teröristlerin silah yakması sonrası merak edilen o soru yanıt buldu! "Havanın kararmasını beklediler"

PKK'lı teröristlerin silah yakması sonrası merak edilen o soru yanıt buldu! "Havanın kararmasını beklediler"

Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Osimhen transferi çığırından çıktı! İtalyan basını duyurdu: Ölüm tehditleri alıyor

Osimhen transferi çığırından çıktı! İtalyan basını duyurdu: Ölüm tehditleri alıyor

Trump 'Ulusal güvenlik tehdidi' deyip kararını açıkladı! AB'den misilleme çıkışı

Trump 'Ulusal güvenlik tehdidi' deyip kararını açıkladı! AB'den misilleme çıkışı

İlçede 'Yarasa adam' heyecanı! "Yanımızdan geçti"

İlçede 'Yarasa adam' heyecanı! "Yanımızdan geçti"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.