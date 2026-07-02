Trump, yapay zeka Roosevelt ile konuştu: Sorduğu soru dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota eyaletindeki Theodore Roosevelt Başkanlık Kütüphanesi’nin açılış programında konuştu. Donald Trump, konuşması öncesinde 6 Ocak 1919'da yaşamını yitiren eski Başkan Roosevelt’in yapay zeka destekli hologramı ile sohbet etti.

ROOSEVELT'İN HOLOGRAMINA "PANAMA KANALI" SORUSU

Trump, buradaki konuşmasında Roosevelt’in yapay zeka destekli hologramına, "Panama Kanalı’nı en büyük başarınız olarak görüyor musunuz?" diye sordu.

Roosevelt’i temsilen oluşturulan hologram, "O dönemde evet. Kanal, hiç şüphesiz en çok gurur duyduğum mücadelelerden biridir" ifadeleriyle cevap verdi.

Temsili hologramın ayrıca, "Gemilerin oradan geçerek dünyanın haritasını sonsuza dek değiştireceğini düşündüğümde, kalıcı bir iz bıraktığımı hissettim. Dünyanın haritasını sonsuza dek değiştireceğini biliyordum" dediği duyuldu.

Panama Kanalı, Roosevelt döneminde Amerika tarafından inşa edilmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır