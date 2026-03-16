Trump yapay zekayı ona emanet etmişti! David Sacks'tan dikkat çeken İran uyarısı: "Çıkış yolunu bulmaya çalışmalıyız"

Küresel jeopolitik krizler sadece enerji ve finans piyasalarını değil, artık doğrudan geleceğin teknolojilerini de derinden sarsıyor. Bu kapsamda Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan ve giderek tırmanan savaşın dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin milyarlarca dolar yatırım yaptığı çip ve yapay zeka endüstrisini etkileyebileceği konuşuluyor. Bu konuda endişeler sürerken, Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı David Sacks'ten dikkat çeken bir çıkış geldi.

SACKS'TAN İRAN UYARISI: "ÇIKIŞ YOLUNU BULMAYA ÇALIŞMALIYIZ"

The Verge'de yer alan habere göre, Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı David Sacks, İran'da savaşın devam etmesinin felaketle sonuçlanabileceği konusunda uyardı. "All In" podcast'inde konuşan Sacks, "çıkış yolunu bulmaya çalışmalıyız" dedi.

İran'ın Orta Doğu'daki petrol ve gaz altyapısını yıkabileceğinden endişe ettiğini dile getiren Sacks, daha da endişe verici olanın ise bölgenin büyük bölümüne su sağlayan tuzdan arındırma (desalinasyon) tesislerinin hedef alınmaya başlanması ihtimali olduğunu belirtti. Sacks'a göre bu durum, daha da büyük bir insani krize yol açabilir.

YAPAY ZEKA SEKTÖRÜ İÇİN DARBOĞAZ TEHLİKESİ

Savaş, aynı zamanda Sacks'ın Beyaz Saray'da denetlediği yapay zeka endüstrisini de tehdit ediyor. İran'ın insansız hava aracı saldırıları, QatarEnergy'yi sıvılaştırılmış doğal gaz ve elektronik ve yarı iletken (çip) üretimi için kritik öneme sahip olan helyum üretimini durdurmaya zorladı. Bloomberg'in verilerine göre şirket, dünyadaki helyum tedarikinin üçte birinden sorumlu.

Ekonomist Andreas Steno Larsen ise konuyla ilgili olarak darboğaz uyarısı yaptı. Larsen, Yahoo! Finance'e yaptığı açıklamada "Bu durum, yapay zeka alanının genelinde bir darboğaza dönüşebilir." ifadelerini kullandı.