Trump yaptı yapacağını! Putin'le görüşme öncesi bombayı patlattı: "2 dakika yeter" dedi, bir de pot kırdı

Dünyanın gözü kulağı Trump - Putin zirvesinde. İki lider 15 Ağustos cuma günü Alaska'da yüz yüze görüşecek. ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeden ateşkesin çıkmasını umduğunu belirterek "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir." dedi.

"İLK İKİ DAKİKADA KESİN OLARAK ÖĞRENECEĞİM"

Savaşın sona erdirilmesi için en uygun ortamın iki liderin yüz yüze gelmesi olduğunu vurgulayan Trump, "Vladimir Putin ile görüşeceğiz ve görüşmenin sonunda, muhtemelen ilk iki dakika içinde, bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını kesin olarak öğreneceğim. Çünkü ben bunu yapıyorum. Anlaşmalar yapmak benim işim" dedi.

ABD Başkanı, "Vladimir Putin ile görüşmeye gidiyorum ve ona şunu söyleyeceğim: Bu savaşı bitirmelisin." diye konuştu.

POT KIRDI: "RUSYA'YA GİDECEĞİM"

Konuşmasının bir yerinde Alaska yerine "Rusya'ya gideceğim" diyen Trump, daha sonraki ifadelerinde ise Putin'in Amerikan topraklarına geleceğini ve bunun "saygıdeğer" bir şey olduğunu dile getirdi.

Alaska toprakları yaklaşık 150 yıl önce Rusya'dan ABD'ye satılmıştı. Putin 1867'dan bu yana Alaska'ya giden ilk Rus lider olacak.

"GÖRÜŞME İYİ DE GEÇEBİLİR KÖTÜ DE"

Trump, Putin'le görüşmesinden ateşkes çıkmasını umduğunu vurgulayarak, bununla beraber görüşmeden ne çıkacağını ve Putin'in aklında ne olduğunu henüz bilmediğini kaydetti ve "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir." dedi.

ABD, PUTİN VE TRUMP'IN ALASKA'DA BULUŞACAĞI GÜN HAVA SAHASINI KAPATACAK

Öte yandan ABD havacılık yetkilileri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 15 Ağustos'ta Alaska’nın Anchorage kentinde yapılması planlanan görüşme öncesinde bölgenin hava sahasını geçici olarak kapatacaklarını duyurdu.

TRUMP YAPTIRIMLA TEHDİT EDİYORDU

Trump, 29 Temmuz'da verdiği demeçte Ukrayna ile barış anlaşması yapması için Rusya'ya 10 gün süre verdiğini ve bu sürenin sonunda anlaşma olmaması halinde yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

(AA-DHA)