Trump yine şaşırtmadı! Dünya’da çok konuşulacak yeni düzenlemeler yaptı: “1 milyar dolar yatırım yap işlemlerin hızlansın”

Trump yönetimi, ülke güvenliğini artırma ve ekonomik büyümeyi teşvik etme adına atılan adımlar kadar, ulusal güvenlik açısından potansiyel tehditler oluşturabilecek dış yatırımları da daha yakından takip etmeye yönelik yeni stratejiler geliştirdi.

Son dönemde ulusal güvenlik önlemlerini artırmaya yönelik bir dizi adım atan ABD Başkanı Donald Trump, yabancı yatırımların ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini gözden geçirmek için yeni bir düzenlemeyi devreye soktu.

“ÇİN'İN AMERİKA'YI SATIN ALMASINI ENGELLEMEK İSTİYORUM”

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ulusal güvenliğini korumak amacıyla önemli bir adım atarak yeni bir başkanlık genelgesi imzaladı.

Bu genelge, özellikle Çin gibi potansiyel tehditler oluşturan ülkelerden gelen yabancı yatırımlara karşı savunma mekanizmalarını güçlendirmeyi hedefliyor. Trump, "Amerikan şirketlerinin yatırımlarını Çin'e akıtmasını ve Çin'in Amerika'yı satın almasını engellemek için yeni kurallar benimseyeceğiz" açıklamasında bulundu.

“ABD SEKTÖRLERİNE YATIRIMI KISITLAMAK”

Yabancı yatırımların ülke güvenliği üzerindeki olası olumsuz etkilerini önlemeyi amaçlayan bu yeni stratejiyle, 1 milyar doları aşan yabancı yatırımlar daha hızlı bir şekilde gözden geçirilecek. Beyaz Saray'dan yapılan duyuruda, "ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS), Çin'in teknoloji, kritik altyapı, sağlık, tarım, enerji, hammadde ve diğer stratejik ABD sektörlerine yatırım yapmasını kısıtlamak için kullanılacak" ifadeleri kullanıldı.

“AMERİKAN ÇIKARLARINA HİZMET EDEN YATIRIMLAR İSTİYORUM”

Hassas tesisler yakınındaki tarım arazilerinin ve gayrimenkullerin korunacağı, CFIUS'un "sıfırdan" yapılan yatırımlar üzerindeki yetkisini güçlendireceği ve yabancı rakiplerin hassas ABD teknolojilerine erişiminin kısıtlanacağı vurgulanan açıklamada, "ABD, Çin gibi yabancı rakiplerinin kendi sermayesini, teknolojisini ve bilgisini sömürmesini engellemek için yeni kurallar koyacak ve yalnızca Amerikan çıkarlarına hizmet eden yatırımlara izin verecek" ifadeleri kullanıldı.

“ULUSAL GÜVENLİK ÇIKARLARINI DENGELEMEK İSTİYOR”

Trump yönetiminin, ayrıca hassas teknolojiler alanında Çin'e yapılacak ABD dış yatırımlarına yönelik yeni veya genişletilmiş kısıtlamaları değerlendireceği söylendi. Açıklamada, "Başkan Trump, ulusal güvenlik çıkarlarını dengelerken, ABD’yi büyük bir yatırım ülkesi haline getirmeye kararlıdır" denildi.

"ABD’NİN GÜVENLİĞİNE TEHDİT”

ABD’nin yeni nesil teknolojiler konusunda öncülük ettiği söylenen açıklamada, "Çin de dahil olmak üzere bazı yabancı ülkeler, en ileri teknolojiye, fikri mülkiyete erişim sağlamak ve stratejik sektörlerde avantaj elde etmek için sistematik olarak Amerikan şirketlerine doğrudan yatırım yapmaktadır" denildi.

Çin’in ABD kaynakları ve teknolojilerini kullanarak askeri, istihbarat ve güvenlik operasyonlarını finanse ettiği ve bu alanları modern hale getirdiği söylenilen açıklamada, "Bunlar, ABD’nin güvenliğine yönelik doğrudan tehdit oluşturuyor" ifadeleri kullanıldı.

“ABD’YE 1 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAP İŞLEMLERİN HIZLANSIN”

ABD Başkanı Donald Trump ise, açıklamada bulundu.

Trump, "Amerikan şirketlerinin yatırımlarını Çin'e akıtmasını ve Çin'in Amerika'yı satın almasını engellemek için yeni kurallar benimseyeceğiz" dedi.

Trump, yabancı yatırımlar konusunda ise, "ABD’ye 1 milyar dolardan fazla yatırım yaparsanız, hızlandırılmış incelemeler yapacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)