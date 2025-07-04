Trump, Zelenskiy ile görüştü! "Mutabık kaldık"

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna lideri Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump ile çok önemli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Trump'ın ve tüm ABD halkının Bağımsızlık Günü'nü kutladım. Bizler sağlanan tüm destek için minnettarız. Bu destek hayatlarımızı korumamıza, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı muhafaza etmemize yardımcı oluyor. ABD ile birlikte çok şey başardık ve katliamları durdurmak, adil, kalıcı ve onurlu bir barışı yeniden tesis etmek için yürütülen tüm çabaları destekliyoruz. Barış için makul bir anlaşmaya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

"MUTABIK KALDIK"

Trump ile Rusya'nın hava saldırıları ve cephe hattındaki geniş çaplı gelişmeler de dahil olmak üzere mevcut durumu ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "Başkan Trump çok iyi bilgilendirilmiş durumda ve Ukrayna'ya gösterdiği ilgi için kendisine teşekkür ediyorum. Hava savunma alanındaki fırsatları konuştuk ve semalarımızın korunmasını güçlendirmek için birlikte çalışacağımız konusunda mutabık kaldık. Ekiplerimiz arasında bir toplantı yapılması konusunda da mutabıkız. Savunma sanayii imkanlarını artırma ve ortak üretim hakkında detaylı bir görüşme gerçekleştirdik. ABD ile doğrudan projelere hazırız ve özellikle insansız hava araçları ve ilgili teknolojiler söz konusu olduğunda bunun güvenlik için kritik öneme sahip olduğuna inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy karşılıklı tedarik ve yatırım konularına da değindiklerini, ABD ve diğer ortaklarla ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Görüşme, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden bir gün sonra gerçekleştirildi.

BAZI SİLAHLARIN TEDARİKİ DURMUŞTU

ABD'nin Ukrayna'ya 30 Patriot hava savunma füzesi de dahil olmak üzere bazı kritik öneme sahip silahların sevkiyatını, stoklarının azalması nedeniyle durdurduğu belirtilmişti. Ukrayna yönetimi, bu durumun Rusya'ya karşı savunma kabiliyetini zayıflatacağı uyarısında bulunmuştu. Ukrayna, hava saldırılarına karşı kilit öneme sahip olduğunu düşündüğü Patriot füzeleri ve sistemleri konusunda Washington'dan daha fazla talepte bulunuyor.

Kaynak: İHA

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