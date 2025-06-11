HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'tan Amerikan bayrağını yakanlara 1 yıl hapis cezası önerisi

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki şiddet olaylarına karışan göstericilere sert tepki göstererek, "Bunlar diğer ülkelerin bayraklarını gururla taşıyorlar ama Amerikan bayrağını taşımıyorlar, onu sadece yakıyorlar. Amerikan bayrağını yakanlar bir yıl hapis cezasına çarptırılmalı." diye konuştu.

Trump'tan Amerikan bayrağını yakanlara 1 yıl hapis cezası önerisi

ABD Başkanı Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg Üssü'nde düzenlenen törende Los Angeles'taki olayları ve gündemi değerlendirdi.

Trump, Los Angeles'taki olayların kabul edilemez olduğunu ve eyalet yönetiminin "yetersiz" kalması nedeniyle kendisinin düzeni sağlamak için harekete geçtiğini belirtti.

Göstericilerin çoğunun "para karşılığı" şiddet olayların kavuştuğunu savunan Trump, "Bunlar diğer ülkelerin bayraklarını gururla taşıyorlar, ancak Amerikan bayrağını taşımıyorlar. Onu sadece yakıyorlar. Amerikan bayrağını yakanlar bir yıl hapis cezasına çarptırılmalı." diye konuştu.

AW472951_02
Los Angeles'a binlerce Ulusal Muhafız göndermemesi durumunda kentin yakılıp yıkılacağını söyleyen Trump, California Valisi Gavin Newsom'ın "beceriksiz" ve "yetersiz" olduğunu savundu.

LOS ANGELES YABANCILAR TARAFINDAN İŞGAL EDİLDİ

Trump, "California'da tanık olduğumuz şey, ülkemize yönelik yabancı bir işgali sürdürmek amacıyla yabancı bayraklar taşıyan isyancıların barışa, kamu düzenine ve ulusal egemenliğe saldırısıdır. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kentte çok sayıda düzensiz göçmenin olduğunu ve bu kişilerin tutuklanması gerektiğini savunan Trump, "Los Angeles'ı özgürleştireceğiz." dedi.

AW472934_01
ABD Başkomutanı olarak Los Angeles'ta güvenliği sağlamak için gereken her türlü önlemi alacağını ifade eden Trump, bu konuda yasaların kendisine sorumluluk yüklediğini belirtti.

Amerikan ordusunun kuruluşunun 250. yıl dönümünü 14 Haziran'da Washington'daki büyük bir geçit töreniyle kutlayacaklarını hatırlatan Trump, bundan sonra bu kutlamalara devam edeceklerini belirtti.

Trump ayrıca, 1. Dünya Savaşı'na ABD olarak girdikten sonra savaşı Almanya ve Japonya karşısında kazandıklarını ifade ederek, "Savaşı kazanan bizdik. Biz olmasaydık, şu anda hepiniz Almanca konuşuyor olurdunuz, belki biraz da Japonca da karışırdı. Ama savaşı biz kazandık." diye konuştu.

AW472951_01

LOS ANGELES'TA ICE KARŞITI PROTESTOLAR

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.

California Valisi Newsom ise Trump'ın federal yetkilerini aşarak eyaletlerin yetki alanındaki Ulusal Muhafızların kullanımına karıştığını savunmuş ve bunun durdurulması için federal mahkemeye başvurmuştu.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski kocasının 6 kurşunla vurduğu kadın öldüEski kocasının 6 kurşunla vurduğu kadın öldü
'Madleen' gemisindeki 12 kişi için açıklama'Madleen' gemisindeki 12 kişi için açıklama

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Los Angeles abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zeyrek'in 'bilirkişi raporu' netleşiyor! Tek tek tespit edildi

Zeyrek'in 'bilirkişi raporu' netleşiyor! Tek tek tespit edildi

Gönül ilişkisi iddiası! Dehşet saçtı: 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

Gönül ilişkisi iddiası! Dehşet saçtı: 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

Türkiye'de yılın transfer çalımı geliyor! Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ilgilendiği Leroy Sane imza aşamasında...

Türkiye'de yılın transfer çalımı geliyor! Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ilgilendiği Leroy Sane imza aşamasında...

Galatasaray'dan resmi Victor Osimhen açıklaması! Taraftarları heyecanlandıran sözler...

Galatasaray'dan resmi Victor Osimhen açıklaması! Taraftarları heyecanlandıran sözler...

ABD duyurdu! Nükleer görüşmelerden sonuç çıkmazsa İran'a saldırı planları hazır

ABD duyurdu! Nükleer görüşmelerden sonuç çıkmazsa İran'a saldırı planları hazır

Metroda evli çiftler birbirine girdi! "Sana ne benim karımın süsünden"

Metroda evli çiftler birbirine girdi! "Sana ne benim karımın süsünden"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.