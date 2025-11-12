Trump’tan Netanyahu’nun yolsuzluk davalarında affedilmesi çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a resmi mektup göndererek İsrail Başbaşkanı Binyamin Netanyahu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasına ilişkin yeni taleplerde bulundu. Trump, İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yayımlanan mektupta Netanyahu’nun "tam affını" isteyerek, "İsrail devleti ve Yahudi halkı son 3 yıldır tecrübe ettiği zorlu dönemi geride bırakırken, savaş zamanında zorlu ve kararlı şekilde liderlik yapan Binyamin Netanyahu’yu affetmeniz için çağrıda bulunuyorum. Kendisinin dikkatini gereksiz bir şekilde başka yollara saptırmamalısınız. İsrail adalet sisteminin bağımsızlığı ve gereksinimlerine mutlak bir saygı gösteriyor olsam da uzun zamandır benim yanımda mücadele vermiş olan Netanyahu’ya karşı yürütülen bu ‘davanın’ haksız ve siyasi bir soruşturma olduğunu düşünüyorum. Isaac, harika bir ilişki sürdürüyoruz. Göreve geldiğim Ocak ayından bu yana odağımız İsrailli rehinelerin evlerine dönüşü ile barış anlaşmasını sağlamak oldu. Daha önce eşi benzeri görülmemiş bu kazanımları elde ettiğimize ve Hamas’ı kontrol altında tuttuğumuza göre artık zaman Netanyahu’yu affederek İsrail’i birleştirmesine izin verme ve bu hukuki savaşı sonlandırma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı affı çıkarılmasını isteyen kişilerin belirli prosedürlere uygun olarak resmi bir talepte bulunması gerektiği belirtildi.

Trump ayrıca, Ekim ayında da İsrail’e düzenlediği resmi ziyaret sırasında İsrail Meclisi Knesset’de gerçekleştirdiği konuşma sırasında da Herzog’a Netanyahu’nun affedilmesi çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu 2020 yılından bu yana yargılanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında 2019 yılında rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamalarından 3 farklı dava açılmıştı, yargı sürecine ise 2020 yılında başlanmıştı. İsrailli liderin hakkındaki bütün suçlamaları reddettiği süreçte henüz bir sonuca varılmadı. Netanyahu, hakkında yürütülen soruşturmaları, İsrail’deki sol görüşlü siyasetçilerin başlattığı bir "cadı avı" olarak değerlendiriyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır