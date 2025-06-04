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TSK’dan ihraç edilen teğmenler hakkında ilk karar! Mahkeme reddetti…

TSK’dan ihraç edilen teğmenler hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Teğmenlerin “ihraç işleminde yürütmenin durdurulması” için açtığı dava mahkeme tarafından reddedildi. İşte mahkemenin verdiği kararın detayları…

TSK’dan ihraç edilen teğmenler hakkında ilk karar! Mahkeme reddetti…

Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin ve atılan “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı nedeniyle TSK'dan ihraç edilen teğmenler hakkında mahkemeden ilk karar geldi.

Müyesser Yıldız'ın haberine göre, Serdar Öztürk ve Talip İzzet Akarsu’nun avukatlaro yaptığı başvurularda; “teğmenlerin hizmete engel herhangi bir davranışının olmadığı, iddia edilen eylemlerin sübut bulmadığı, soruşturmanın usulüne uygun yürütülmediği, savunma hakkının kısıtlandığını” belirtirken, MSB, ihraç işleminin hukuka uygun olduğunu savundu. Mahkeme de her iki teğmen hakkında ayrı ayrı ve oybirliğiyle yarım sayfadan ibaret şu kararı verdi:

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“İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasında idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine…”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Teğmen mahkeme ihraç karar tsk
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