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  4. TSK'dan ihraç edilmişti! Ebru Eroğlu geri dönüş davası açtı

TSK'dan ihraç edilmişti! Ebru Eroğlu geri dönüş davası açtı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
31.03.2025 16:51
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Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki 'kılıçlı yemin' sonrasında TSK'dan 5 teğmen ve 3 sıralı amir ihraç edilmişti. Teğmenlerden Ebru Eroğlu ile İzzet Talip Akarsu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali için Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

TSK'dan ihraç edilmişti! Ebru Eroğlu geri dönüş davası açtı

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak ant içen teğmenlerden 5'i için karar verilmişti. 31 Ocak'ta yapılan açıklamada 5 teğmen ve 3 sıralı amir TSK'dan ihraç edilmişti.

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MSB AÇIKLAMA YAPMIŞTI

MSB açıklamasında "Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

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TSK'YA DÖNÜŞ İÇİN DAVA AÇTILAR

Tele 1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ebru Eroğlu ile İzzet Talip Akarsu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali için Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

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Anahtar Kelimeler:
ihraç tsk Ebru Eroğlu
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