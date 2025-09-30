Tsunami uyarısı da geldi! Filipinlerde korkutan deprem

Filipinlerde, 6.9 büyüklüğünde deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Bohol Adası’nda bulunan Calape kentinin 11 kilometre güneydoğusunda 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti.

TSUNAMİ UYARISI

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılırken, can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

FENOMEN DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Sam Pepper adlı sosyal medya fenomeni depreme canlı yayın yaptığı sırada yakalandı. Deprem anını anbean kayıt altına alan fenomen, hızla bulunduğu yeri diğer kişilerle birlikte terk etti.

RUSYA'DA 7,8 OLMUŞTU

18 Eylül'de ise Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmıştı.

Yine Kamçatka Yarımadası açıklarında 30 Temmuz'da ise yerin 20 km altında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.