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  4. TÜBİTAK'tan uzmanlar geldi: AFAD ekipleri başında bekliyor! 5 gündür sönmüyor... Bir ilin konuştuğu ateş

TÜBİTAK'tan uzmanlar geldi: AFAD ekipleri başında bekliyor! 5 gündür sönmüyor... Bir ilin konuştuğu ateş

22.02.2025 12:24
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışmasında 47. metreye gelindiğinde esrarengiz bir şekilde yangın çıktı. Metan gazı kaynaklı çıkan yangının 5 gündür hala devam ettiği öğrenildi. Yangından alınan numuneler inceleniyor.

TÜBİTAK'tan uzmanlar geldi: AFAD ekipleri başında bekliyor! 5 gündür sönmüyor... Bir ilin konuştuğu ateş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 17 Şubat'ta metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında 47 metre derinliğe inildiğinde yangın çıktı. Ekipler bölgede önlem alırken, yangın yaklaşık 5 gündür sürüyor. Metan gazı kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın ile ilgili 18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesi ile alevleri söndürürken; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı.

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NUMUNELER İNCELENİYOR

Numune alımı ve ölçüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından itfaiye ekipleri yangını kontrollü olarak yeniden alevlendirdi. Yanan gazın türünün tespiti için alınan numuneler gönderilirken, incelenmesinin sürdüğü öğrenildi. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), polis ve belediye zabıta ekipleri 7/24 esasına dayalı bekleyişlerini sürdürüyor.

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Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kocaeli Kartepe metro gaz
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