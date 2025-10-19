Tufan Erhürman, seçim tebriği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Türk yetkililere teşekkür etti

KKTC Yüksek Seçim Kurulunun resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimini kazandığını ilan ettiği Erhürman, başkent Lefkoşa'daki bir parkta vatandaşlara seslendi.

Erhürman, "Dış politikada da Kıbrıs sorununda da çalışmalarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz." ifadesini kullanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkürlerini iletti.

Zafer sarhoşluğuna kapılmayacaklarını belirten Erhürman, "Çocuklarımız için yapılması gereken çok önemli işler var." dedi.

"BEN TOPRAĞIMDAN ASLA VAZGEÇMEM"

Erhürman, kendisine oy veren, vermeyen herkesi kucaklayacağını dile getirerek, ülkedeki sorunların ortadan kalkması için günde 24 saat çalışacağını söyledi.

"Ben toprağımdan asla vazgeçmem, bu ülkenin çocuklarından asla vazgeçmem." ifadesine yer veren Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bir ferdi olmaktan gurur duyduğunun altını çizdi.



Erhürman, konuşmasının ardından halkla selamlaşarak fotoğraf çektirdi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır