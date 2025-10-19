HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tüfekle 2 kişinin yaralandığı olayda 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde iş yerinde tüfekle 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin olarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tüfekle 2 kişinin yaralandığı olayda 3 şüpheli tutuklandı

Erenler ilçesinde bir iş yeri önünde motosiklet kaskı takarak gelen bir şahıs henüz belirlenemeyen sebeple, M.U. (36) ve İ.A.’yı (45) tüfekle ateş ederek yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, suç aletiyle birlikte E.Y. (18), E.İ. (21) ve G.Y.’yi (22) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da dolmuş minibüs kaldırıma çarptı: 2 yaralıSamsun’da dolmuş minibüs kaldırıma çarptı: 2 yaralı
Düzce, Sakarya ve Bolu... Sonbaharın tonları doğayı renklendirdiDüzce, Sakarya ve Bolu... Sonbaharın tonları doğayı renklendirdi

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gece yarısı kabusu! 2 kişiyi katletti, 2 polis 5 vatandaşı yaraladı

Gece yarısı kabusu! 2 kişiyi katletti, 2 polis 5 vatandaşı yaraladı

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası çok konuşulacak iddia!

Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası çok konuşulacak iddia!

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Murat Ülker artık Türkiye'nin en zengin ismi değil! Zirvenin yeni sahibi ünlü iş adamı oldu

Murat Ülker artık Türkiye'nin en zengin ismi değil! Zirvenin yeni sahibi ünlü iş adamı oldu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.