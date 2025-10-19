Tüfekle 2 kişinin yaralandığı olayda 3 şüpheli tutuklandı

Erenler ilçesinde bir iş yeri önünde motosiklet kaskı takarak gelen bir şahıs henüz belirlenemeyen sebeple, M.U. (36) ve İ.A.’yı (45) tüfekle ateş ederek yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, suç aletiyle birlikte E.Y. (18), E.İ. (21) ve G.Y.’yi (22) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır