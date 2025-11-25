HABER

Tüfekle başından vurulmuş! Haymana Belediye Başkanı Koç'un yeğeni ölü bulundu

Ankara'nın Haymana ilçesinden şüpheli bir ölüm haberi geldi. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un yeğeni ölü bulundu. Gözler Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora çevrildi.

Tüfekle başından vurulmuş! Haymana Belediye Başkanı Koç'un yeğeni ölü bulundu

Haymana ilçesine bağlı Evci Mahallesi'nde yaşayan, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un yeğeni Gökhan Koç (20), evinde tüfekle başından vurulmuş halde bulundu.

Tüfekle başından vurulmuş! Haymana Belediye Başkanı Koç un yeğeni ölü bulundu 1

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, inceleme yaptı.

Tüfekle başından vurulmuş! Haymana Belediye Başkanı Koç un yeğeni ölü bulundu 2

OTOPSİ YAPILACAK

Gökhan Koç'un cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tüfekle başından vurulmuş! Haymana Belediye Başkanı Koç un yeğeni ölü bulundu 3

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

