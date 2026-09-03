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Tüfekle evini basıp, 'çık dışarı sıkacağım' diye bağırdı! Dehşet anları kamerada

İzmir Buca'da dehşete düşüren bir olay yaşandı.  İddiaya göre daha önce tartıştığı şahsın evinin önüne pompalı pompalı tüfekle gelen adam "Çık dışarı, sana sıkacağım" diyerek bağırdı. Saldırganın o anları, vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, olay yerinden koşarak uzaklaşan silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Tüfekle evini basıp, 'çık dışarı sıkacağım' diye bağırdı! Dehşet anları kamerada

İzmir'deki olay, 31 Ağustos akşam saatlerinde Buca ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, iddiaya göre daha önceden sözlü tartışma yaşadığı bir kişinin evinin önüne geldi.

POMPALI TÜFEKLE GEDLİP, "ÇIK DIŞARI " DİYE BAĞIRDI

Elindeki pompalı tüfekle sokak ortasında bekleyen şüpheli, husumetlisine yönelik, "Çık dışarı, sana sıkacağım" şeklinde tehditler savurarak bağırmaya başladı. Daha sonra rastgele ateş ettiği öğrenilen saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalar, apartmanın kapısına ve bir çok araca isabet ederek zarar verdi.

Tüfekle evini basıp, çık dışarı sıkacağım diye bağırdı! Dehşet anları kamerada 1

O ANLAR KAMERADA

Silahlı şahsı gören çevre sakinleri büyük korku ve panik yaşarken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

Görüntülerde; şüphelinin elindeki pompalı tüfekle sokakta bir süre bekleyip tehditler savurduğu, ardından tüfekle birlikte koşarak olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

Tüfekle evini basıp, çık dışarı sıkacağım diye bağırdı! Dehşet anları kamerada 2

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sokakta ve çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Emniyet güçlerinin, kaçan silahlı saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için başlattığı geniş çaplı çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Tüfekle evini basıp, çık dışarı sıkacağım diye bağırdı! Dehşet anları kamerada 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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İzmir
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