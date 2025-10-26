Tüfekle vurulan şahıs yaralandı

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Karpuzsekisi mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında husumet bulunan M.Y. ile C.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle M.Y.; C.K.’ye tüfekle ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise başına saçma isabet eden C.K.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri; olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır