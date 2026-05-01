HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Tüfekle vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Gizem Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'de pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Gizem Özdemir son yolculuğuna uğurlandı. Olayın şüphelisi A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Edirne'de 14 yaşındaki Gizem Özdemir, yaşıtı tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Özdemir için Bademlik Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Özdemir'in yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Özdemir'in cenazesi kılınan namazın ardından dualar eşliğinde Bademlik Mezarlığı'nda defnedildi.

14 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TÜFEKLE ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

Menzilahir Mahallesi'nde iddiaya göre, aralarında duygusal ilişki bulunduğu öne sürülen 14 yaşındaki A.Ç. ile Gizem Özdemir arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç.'nin tüfekle ateş ettiği iddia edildi. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın şüphelisi A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

01 Mayıs 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.