HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

TÜGVA Yaz Okulları Şenliği’ne katılacak Kayseri heyeti uğurlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; TÜGVA’nın düzenlediği ’Yaz Okulları Şenliği’ programına katılmak üzere, 18 otobüsle İstanbul’a yola çıkan bin kişilik Kayseri heyetini Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndan uğurladı.

TÜGVA Yaz Okulları Şenliği’ne katılacak Kayseri heyeti uğurlandı

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndaki uğurlamaya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve çok sayıda genç katıldı.

TÜGVA’nın düzenlediği ’Yaz Okulları Şenliği’ programına katılmak üzere İstanbul’a yola çıkan Kayserililere hitap eden Başkan Büyükkılıç, hayırlı yolculuklar dileyerek; "Sizlerin bu tablosunu görünce üniversite yıllarımızda zincirler kırılsın Ayasofya açılsın diyorduk. Başkomutan zincirleri kırdı, Ayasofya’yı açtı. Bizim için bu bir Kızılelma’ydı. Şimdi sizin Kızılelma gönlünüzde Kudüs, terörsüz Türkiye. İyi ki varsınız, alnınızdan öpüyoruz. Dualarımız sizlerle" dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da yola çıkacak heyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kayseri’den selam götüreceğini ifade ederek; "Bizim için çok kıymetlisiniz. Yarının geleceği sizlersiniz. Gençliğini ihmal edenler, geleceğini imha ederler. Sizlerle gurur duyuyoruz, yolunuz açık olsun" diye konuştu.

Gençlerle yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, İstanbul’a doğru yola çıkan otobüsleri el sallayarak uğurladı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Terörsüz Türkiye komisyonunun toplanacağı tarih belli olduTerörsüz Türkiye komisyonunun toplanacağı tarih belli oldu
Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldiElazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi

Anahtar Kelimeler:
Kayseri TÜGVA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güya çocuk doktoru! Foyası hastanede ortaya çıktı

Güya çocuk doktoru! Foyası hastanede ortaya çıktı

Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi

Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi

Akaryakıta beklentinin üstünde zam! 57 lirayı aşacak

Akaryakıta beklentinin üstünde zam! 57 lirayı aşacak

Sekreter tutan bile var 'Peşinden koşuyoruz'

Sekreter tutan bile var 'Peşinden koşuyoruz'

Ailesini katletti, kendini de öldürdü! Denizli'de gün korkunç başladı

Ailesini katletti, kendini de öldürdü! Denizli'de gün korkunç başladı

Evine balkondan girdi, kalbinden vurdu!

Evine balkondan girdi, kalbinden vurdu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.