TÜGVA Yaz Okulları Şenliği’ne katılacak Kayseri heyeti uğurlandı

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndaki uğurlamaya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve çok sayıda genç katıldı.

TÜGVA’nın düzenlediği ’Yaz Okulları Şenliği’ programına katılmak üzere İstanbul’a yola çıkan Kayserililere hitap eden Başkan Büyükkılıç, hayırlı yolculuklar dileyerek; "Sizlerin bu tablosunu görünce üniversite yıllarımızda zincirler kırılsın Ayasofya açılsın diyorduk. Başkomutan zincirleri kırdı, Ayasofya’yı açtı. Bizim için bu bir Kızılelma’ydı. Şimdi sizin Kızılelma gönlünüzde Kudüs, terörsüz Türkiye. İyi ki varsınız, alnınızdan öpüyoruz. Dualarımız sizlerle" dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da yola çıkacak heyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kayseri’den selam götüreceğini ifade ederek; "Bizim için çok kıymetlisiniz. Yarının geleceği sizlersiniz. Gençliğini ihmal edenler, geleceğini imha ederler. Sizlerle gurur duyuyoruz, yolunuz açık olsun" diye konuştu.

Gençlerle yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, İstanbul’a doğru yola çıkan otobüsleri el sallayarak uğurladı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır