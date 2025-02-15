TÜİK açıkladı: 3 büyükşehir listenin başında! Sayı giderek artıyor

Özellikle büyük şehirlerde yalnız bireylerin sayısının hızla artması, yaşam tarzlarını da doğrudan etkilemeye başladı. Beslenme alışkanlıkları bu değişimden en fazla etkilenen alanlardan oldu. Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Seda Uşarer, yalnız yaşayanlara sağlıklı beslenme tüyoları verdi.

3 BÜYÜKŞEHİR LİSTENİN BAŞINDA

Türkiye'de son 10 yılda yalnız yaşayanların sayısında yüzde 77.2'lik artış yaşanırken, yalnız bireylerin en yoğun olduğu illerin başında 933 bin 764 kişiyle İstanbul geliyor. İstanbul'u, 375 bin 260 kişiyle Ankara, 355 bin 132 kişiyle İzmir, 195 bin 430 kişiyle Antalya ve 178 bin 860 kişiyle Bursa takip ediyor. Rakamlar artarken yalnız yaşayan bireylerin beslenme alışkanlıklarının da değişime uğradığı gözlemleniyor.

Araştırmalara göre yalnız yaşayanların yemek hazırlamaya daha az vakit ayırdığı ifade ediliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Seda Uşarer, yalnız bireylerin çoğunlukla düzensiz ve sağlıksız beslenmeye yöneldiğine dikkat çekerek, "Fast food tüketimi artarken, evde yemek yapma oranı düşmektedir. Ayrıca yalnız yemek yemenin, psikolojik olarak bireyleri olumsuz etkileyerek yeme bozukluklarına yol açabileceği ifade edilmektedir. Özetle, yalnız yaşayanların sayısındaki artış sadece demografik bir değişim değildir. Aynı zamanda sağlık ve beslenme alışkanlıkları açısından da önemli sonuçlar doğurmaktadır" dedi.

YEMEK SAATLERİ DÜZENLENMELİ

"Yalnız yaşarken sağlıklı beslenmek konusunda bazı zorluklarla karşılaşılabilir. Ancak planlama ve bazı alışkanlıklar ile bu süreç daha kolay hale getirilebilir" ifadesini kullanan Dyt. Seda Uşarer, sağlıklı beslenmek için şu önerilerde bulundu:

"Yalnız yaşandığında öğün atlama veya düzensiz yemek yeme alışkanlıkları gelişebilir. Bu durumu engellemek için yemek saatleri düzenli hale getirilmelidir. Bir yemek planı yaparak hafta boyunca hangi yemeklerin hazırlanacağını önceden belirlemek, hem zamandan tasarruf sağlar hem de sağlıklı beslenmeyi kolaylaştırır. Buzdolabında sağlıklı gıdaların bulunması, doğru seçimler yapmaya yardımcı olur. Yalnız yaşarken yemek hazırlamak zor olabilir. Ancak pratik ve hızlı yemekler tercih etmek işleri kolaylaştırır. Örneğin yemekleri bir kerede büyük miktarda pişirip bir kısmı buzlukta saklanabilir. Ayrıca salatalar, sebze çorbaları veya fırında pişirilen yemekler gibi kolayca hazırlanan yemekler de sağlıklı ve hızlı seçenekler sunar."

DUYGUSAL YEME İLE BAŞA ÇIKILMALI

Yalnızlık ve stres gibi duygusal durumlarının yemekle rahatlama isteği doğurabildiğini vurgulayan Dyt. Seda Uşarer, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu durumda sağlıksız atıştırmalıklardan uzak durmak gerekir. Bunun yerine meyve, yoğurt, kuruyemiş gibi sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilmelidir. Duygusal yeme ile başa çıkmak için meditasyon, yürüyüş gibi stres azaltıcı aktiviteler denenmelidir. Yalnız yaşamak, bazen yalnızca yemek hazırlamak konusunda da yalnız hissettirebilir. Aile üyeleri veya arkadaşlarla bir araya gelip birlikte yemek hazırlamak, hem sosyal bir deneyim sunabilir hem de sağlıklı yemekler yapmaya yardımcı olabilir. Ayrıca çevrim içi yemek gruplarına katılarak tarifler ve öneriler paylaşılabilir."

(İHA)