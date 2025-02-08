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TÜİK açıkladı: Şırnak evlenmiyor, İzmir sürekli boşanıyor

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
08.02.2025 13:16
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nüfus verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye’de boşanma oranı son yıllarda artış gösterdi. Verilere göre en az boşanma olan iller ve en fazla boşanma olan iller de listeye girdi.

TÜİK açıkladı: Şırnak evlenmiyor, İzmir sürekli boşanıyor

Yetişkin nüfus içinde boşanmış bireylerin oranı 2014 yılında yüzde 3 iken, 2024 yılında bu oran yüzde 5'e yükseldi.

EN FAZLA BOŞANMANIN YAŞANDIĞI İLLER

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de boşanmanın en yüksek olduğu iller İzmir, Muğla ve Antalya olarak sıralandı.

Nüfus oranına bakıldığında, İzmir’de boşanmış bireylerin oranı yüzde 8,09 ile en yüksek seviyeye ulaşırken, Muğla yüzde 8,04 ile ikinci sırada yer aldı. Antalya ise yüzde 7,42 ile üçüncü sırayı aldı.

Bu illeri sırasıyla Aydın (yüzde 6,77) takip etti.

Boşanma oranlarının yüksek olduğu iller, genellikle daha büyük ve gelişmiş şehirler olarak öne çıkıyor.

boşanma

HİÇ EVLENMEYENLERİN EN FAZLA BULUNDUĞU İLLER

Türkiye'deki hiç evlenmemiş bireylerin oranı, ülke genelinde yüzde 29 olarak kayıtlara geçti. Ancak bazı illerde bu oran çok daha yüksek.

Özellikle Hakkari, yüzde 45 ile hiç evlenmemiş bireylerin en fazla olduğu il olarak dikkat çekti.

Hakkari’yi sırasıyla Şırnak (yüzde 44) ve Siirt (yüzde 39) takip etti.

Bu illerde genç nüfusun büyük bir kısmı henüz evlenmediği için, evlilik oranlarının düşük olduğu görülüyor.

HAKKARİ'DE BOŞANMA ORANI DÜŞÜK

Hakkari, boşanmış bireylerin oranının en düşük olduğu il olarak kayıtlara geçti. Hakkari'de boşanma oranı, diğer illere kıyasla oldukça düşük seviyelerde.

Ülke genelinde 13 ilde boşanmış kişilerin oranı yüzde 2’nin altında kalıyor. Bu illerdeki düşük boşanma oranları, daha geleneksel toplumsal yapıların ve ailevi bağların güçlü olmasından kaynaklanıyor olabilir.

CİNSİYETE GÖRE MEDENİ DURUMDA DEĞİŞİM

2009 ve 2024 yılları arasında yapılan incelemelerde, erkeklerde hiç evlenmemiş kişilerin oranının kadınlardan daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Bunun yanında, kadınlarda boşanmış ve eşi ölmüş olanların oranı erkeklerden daha fazla.

tüik

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