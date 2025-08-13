TÜİK’ten "Türkiye'nin en mutsuz illeri" haberlerine yalanlama

TÜİK'ten yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, kamuoyunun yanıltıldığı ifade edildi. Açıklamada, Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın (YMA) 2003 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapıldığına dikkat çekildi. Araştırma kapsamında, Türkiye'deki bireylerin öznel mutluluk algısı ile sağlık, sosyal güvenlik, örgün eğitim, çalışma hayatı, gelir, kişisel güvenlik, adalet, ulaşım hizmetleri, kişisel gelişim gibi temel yaşam alanlarındaki memnuniyetlerinin ölçüldüğü ve zaman içindeki değişimlerinin takip edildiği belirtildi.

TÜİK'TEN O HABERLERE YALANLAMA GELDİ

Son olarak, basında yer alan haberlerin TÜİK tarafından yeni yayımlanan bir istatistiğe dayanmadığı, haberde TÜİK tarafından yeni açıklanmış gibi sunulmasının kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumu, Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nı (YMA) 2003 yılından itibaren her yıl düzenli olarak uygulamaktadır. YMA ile Türkiye'deki bireylerin öznel mutluluk algısı; sağlık, sosyal güvenlik, örgün eğitim, çalışma hayatı, gelir, kişisel güvenlik, adalet, ulaşım hizmetleri, kişisel gelişim gibi temel yaşam alanlarındaki memnuniyetleri ölçülmekte ve bunların zaman içindeki değişimi takip edilmektedir.

'İLLERDE YAŞAM ENDEKSİ' 2016'DA YAYIMLANDI

2013 yılına kadar Türkiye toplamı, kent ve kır ayrımında tahmin üretmek amacıyla uygulanan araştırma, 2013 yılında ilk defa kentlerin yaşanabilirlik endeksinin de hesaplanabilmesi için il düzeyinde tahmin üretmeye yönelik olarak uygulanmıştır. 2014 yılından itibaren ise araştırmanın örneklem büyüklüğü, Türkiye düzeyinde tahmin üretecek biçimde hesaplanmaktadır. TÜİK, 2015 yılında ise illerde yaşam endeksi çalışmasının sonuçlarını açıklamış olup, bu sonuçlar mutluluk kavramı ile ilgili olmadığı gibi her yıl il düzeyinde yapılmamaktadır. Mutluluk kavramına yönelik il bazlı araştırma, 2013 yılında Yaşam Memnuniyeti Araştırması adı altında gerçekleştirilmiş olup bu sonuçlara göre Sinop ili yüzde 77,7 ile en mutlu il olarak açıklanmıştır. TÜİK’in 2015 yılında yaptığı 'İllerde Yaşam Endeksi' çalışmasının sonuçları ise 22 Ocak 2016 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

"KAMUOYUNUN YANILTILMASINA NEDEN OLMAKTADIR"

İllerde yaşam endeksi; konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere yaşamın 11 boyutunu kapsamakta ve 41 gösterge ile temsil edilen bu boyutlar tek bir bileşik endeks yapısı içinde sunulmaktadır. Yukarıda açıklandığı gibi, basında yer alan haberlerin TÜİK tarafından yeni yayımlanan bir istatistik olmadığı; haberde, sanki TÜİK tarafından yeni yayımlanmış gibi bahsedilmesi, kamuoyunun yanıltılmasına neden olmaktadır" ifadeleri yer aldı.

