Tükürük yutmak orucu bozar mı? Oruçluyken tükürük yutmak oruca zarar verir mi?

Oruç tutacak insanların bu ibadeti yapabilmeleri için sağlıklı olmaları ve hem fiziken hem de ruhen iyi hissetmeleri gerekmektedir. Çünkü oruçlu kalınan süreç çok uzun saatleri bulabilmektedir. Böyle bir durumda açlık ve susuzlukla başa çıkmak son derece önemlidir. Bazı insanlar tükürüklerini yuttuklarında bu yutma eyleminin orucunu bozabileceğinden şüphelenebilir. Bu durumu aydınlatmak ve netliğe kavuşturmak için çeşitli ve güncel kaynaklara başvurulmaktadır.

Tükürük yutmak orucu bozar mı?

Oruç tutan çoğu insan, bazı konularda tam olarak net bir bilgiye sahip olamadığından, yapılan bazı istem dışı davranışlardan kaynaklı oruçlarının bozulduğunu düşünebilmektedir. Bu davranışlardan biri de istemsiz olarak tükürük yutmaktır.

Tükürük ağız bölgesinde görülen, adından da belli olabileceği gibi tükürük bezleri tarafından üretilen bir sıvı olarak tanımlanabilmektedir. Ağız içinde meydana gelen tükürük, su ile benzer özellikler göstermekle beraber birçok önemli göreve de sahiptir. İçeriğinde enzimlerden proteine, mukustan anti bakteriyel nitelik taşıyan çeşitli maddeler vardır.

Tükürük yutmak orucu bozar mı Diyanet açısından da dikkat çeken önemli sorulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir insanın oruçlu olduğu zamanlarda tükürüğünü yutması, oruç ibadetine herhangi bir olumsuz etki yapmamaktadır.

Oruçluyken tükürük yutmak oruca zarar verir mi?

Oruçlu olan insanın oruca zarar verecek her türlü tavır ve hareketten uzak durması gerektiği için bazı endişe duyulan konuların netleşmesi önemlidir. Bu konulardan biri birçok din âliminin de dile getirdiği tükürük yutmanın orucu bozup bozmadığıdır. Tükürük genel olarak insan vücudunun bir parçası olduğundan ve ağız içi bölgesinde üretilen bir sıvı olduğundan bu sıvıyı yutmak, orucu bozmadığı gibi riske de atmamaktadır.

Oruçluyken tükürük yutmak Diyanet İşleri'ne göre de tehlikeli bir durum değildir. Tükürük dışarıdan gelen herhangi bir sıvı olmadığından bir insan oruçlu iken de tükürüğünü yutabilir. Fakat ağız içerisinden çıkan tükürük yeniden yutulmaya kalkılırsa bu eylemden dolayı orucun bozulması söz konusudur.