Tüm dünya Amerika'yı konuşurken... Kim Jong-un'un emretti verdi, hipersonik füze ateşlendi

Tüm dünya AB'nşin Venezuela'ya düzenlediği operasyonu ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırılmasını konuşurken; Kuzey Kore yönetiminden 'gözdağı' niteliğinde yeni bir hamle geldi.

Kuzey Kore ordusuna bağlı ‘büyük ateş gücü saldırı grubundan’ alt birliğin, ‘ülkenin savaş caydırıcılığını ve silah sistemlerinin hazırlık seviyesini test etmek amacıyla’ dün füze fırlatma tatbikatı yaptığı belirtildi.

KİM JONG-UN BİZZAT TAKİP ETTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un takip ettiği tatbikatta hipersonik füzenin, Pyongyang'dan kuzeydoğu yönüne fırlatıldığı ve Japon Denizi'ndeki hedefleri 1000 kilometre uzaklıktan vurduğu kaydedildi.

Kim, yaptığı açıklamada, “Nükleer kuvvetlerimizi fiilen savaş için hazır hale getirme konusunda son dönemde önemli başarılar elde edildi” dedi.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜLER

Öte yandan Pyongyang cephesi 2026 yılında füze ve top mermisi üretimini artırma kararı almış, servis edilen görüntüler dikkat çekmişti.

Kim'in, üretim faaliyetleri için ziyaretinden dünyaya servis edilen görüntüler çok konuşuldu.

NÜKLEER DENİZALTI İNŞA SÜRECİ SÜRÜYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, 8 bin 700 tonluk nükleer denizaltının inşa sürecini denetleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre; Kim, burada yaptığı konuşmada, stratejik nükleer denizaltıya sahip olmanın önemine dikkat çekti. Kuzey Kore lideri Kim, "En iyi savunma politikası, en güçlü saldırı kabiliyetlerine dayanır. Süper güçlü saldırı kabiliyetleri, ulusal güvenliği koruyan en iyi kalkandır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır