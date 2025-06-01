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Tüm Türkiye'nin korkusu! İstanbul depremi için bu kez farklı bir rakam verildi... Naci Görür: "O fay kırılmak zorunda"

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik deprem hafızalarda yerini korurken Prof. Dr. Naci Görür yeni bir uyarıda bulundu. 6,2'lik sarsıntının beklenen büyük İstanbul depremi olup olmadığı uzun süre tartışılmıştı. Marmara Denizi'nin ortasında kırılmayan bir fay olduğunu ve bunun eninde sonunda kırılmak zorunda olduğunu belirten Görür, yeni deprem olma olasılığıyla ilgili çarpıcı bir rakam verdi.

Tüm Türkiye'nin korkusu! İstanbul depremi için bu kez farklı bir rakam verildi... Naci Görür: "O fay kırılmak zorunda"

Marmara Denizi için Prof. Dr. Naci Görür'den önemli bir 'sismik boşluk' hatırlatması geldi. İstanbul'u bekleyen bir deprem tehlikesi olduğunu söyleyen Naci Görür, denizin ortasındaki kırılmayan fayın kırılacağını belirtti. "Kendi fikrimi değil, bilimsel araştırmaların sonucunu söylüyorum" diyen Görür, Marmara'da deprem olma olasılığının güncel rakamla yüzde 47 olduğunu ifade etti.

İSTANBULLULARI KORKUTAN '23 NİSAN' DEPREMİ

İstanbul'da 23 Nisan'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de de yoğun şekilde hissedilmişti. Depremin devamında günlerce ve yüzlerce büyüklü küçüklü artçı sarsıntı kaydedildi.

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NACİ GÖRÜR: MARMARA'NIN ALTINDAKİ KABUK ENERJİYLE YÜKLENDİ

6,2'lik İstanbul depreminin ardından akıllarda aynı soru oluştu: Beklenen büyük deprem bu muydu? Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç'ın haberine göre; bu depremle ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde bir deprem meydana geldiğinde, bu fayın batı kısmı bir sonraki deprem için hedef haline gelir. 1999 depremlerinden sonra Marmara'nın altındaki kabuk enerjiyle yüklendi. Marmara Denizi’ndeki fay, 1766’dan beri deprem üretmiyor. Ortalama 250 yılda bir bu fay yeniden kırılıyor. 1766’ya 250 yıl ekleyince zaten bugünkü yıllara denk geliyor" diye konuştu.

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"O FAY ENİNDE SONUNDA KIRILACAK"

Marmara Denizi’nin ortasındaki fayın kırılmadığını belirterek bunun sismik boşluk olduğunu hatırlatan Görür, böyle bir boşluğun kendini koruyamayacağını ifade etti. Naci Görür, kırılmayan fayın eninde sonunda kırılmak zorunda olduğunun altını çizerek bu nedenle Marmara ve İstanbul'u deprem tehlikesinin beklediğini dile getirdi.

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"GÜNCEL RAKAM YÜZDE 47"

Naci Görür, "O kırılma zamanı yakın mı?" sorusuna karşılık yaptığı çalışmalardan bahsetti. 8 uluslararası, iki de ulusal gemiyle araştırmalar yaptıklarını ve dünyanın farklı yerlerinden bilim insanlarıyla en donanımlı gemilerle çalıştıklarını söyleyen Görür, "Ben size kendi fikrimi değil, bilimsel araştırmaların sonucunu söylüyorum. O araştırmalar da diyor ki; Marmara'da 1999’dan itibaren 30 yıl içinde her an olmak kaydıyla bir deprem olma olasılığı, bugünkü rakamla yüzde 47" dedi.

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"FAY KIRILMAYA HAZIR: 7 ÜZERİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Şu anda Marmara’da, bilhassa Kumburgaz segmentinde fayın kırılmaya hazır durumda olduğunu vurgulayan Görür, bu segmentin kırıldığında 7’nin üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu bildirdi.

98Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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deprem Marmara Denizi fay fay hattı naci görür
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