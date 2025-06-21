Tüm veliler onun için seferber oldu, bir türlü çıkaramadılar! Genç kızın hayalleri yarım kaldı

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün gerçekleşti. Sınava giren adaylara 165 dakika süre tanındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2025'te açıklanacak.

Antalya'da sınav heyecanının adresi yine Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi oldu. Sabah erken saatlerde kampüse gelen adaylar, güvenlik kontrollerinden geçerek salonlara alındı. Bazı öğrenciler sınav saatine dakikalar kala koşarak binaya yönelirken, veliler de dışarıda heyecanlı bir bekleyişe geçti.

ÖĞRENCİLER KADAR VELİLER DE TER DÖKTÜ

İletişim Fakültesi'nde çocuklarını sınav binasına kadar uğurlayan velilerden bazıları, kampüs çimlerinde uzun saatler sürecek sınav için hazırlıklı geldi. Yanlarında katlanır sandalye, masa ve demliği bulunan veliler, gölgede çocuklarını beklerken sohbet etti.

Sınav stresini örgü örerek atlatmaya çalışan bir annenin görüntüsü ise dikkat çekti. Trafikte görevli bir polis memuru kızına uzun süre sarılıp onu dua ve öperek sınava uğurladı.

KULAĞINDAKİ TAKI HAYALLERİNİ YARIM BIRAKTI

Eğitim Fakültesi önünde sınava son dakika kala hareketli anlar yaşandı. Bazı adaylar son dakikalarda içeriye girerken, bazıları ise taktıkları küpe, kolye, bileklik gibi takılar yüzünden sorun yaşadı.

Sınav saatinde gelmesine rağmen kapıda takıları yüzünden engelle karşılaşan genç kız, takılarının bir kısmını çıkardı ancak kulağındaki takıyı çıkartamayınca içeriye alınmadı.

Takıyı çıkarmak için yardımına diğer velilerin koştuğu genç kız, uzun uğraş verilse de takısından bir türlü kurtulamayınca sınava giriş süresini doldurarak içeriye giremedi. Kapıların kapanmasının ardından genç kız büyük üzüntü yaşarken, bazı veliler de duruma tepki gösterdi.

SANİYELERLE KAÇIRDI

Yine sınava son dakika kalan adaylardan bir genç de saniyelerle sınavı kaçırdı. Kapı tam kapandığında gelen genç, içeri alınmayacağı söylenince geri dönmek zorunda kaldı.

"BÜTÜN EMEKLERİ BOŞA GİTTİ"

Genç kıza yardımcı olan velilerden Merve Mavi, oğlunu sınava soktuğunu ve sınava dakikalar kala genç kızın yaşadığı soruna üzüldüğünü dile getirerek "Çok üzüldük. Aslında sınav belgesinde de yazıyordu.

Demek ki strese girmiş, heyecan yapmış, öylece çıkmak zorunda kaldı ama içeride de yardımcı olabilirlerdi. Kulağında takı vardı. Yazık bütün emekleri boşa gitti. Çok isterdim girmesini ama şansı yokmuş" dedi.

Kızı ikinci kez sınava giren Şenay Hazar da sınava hazırlık sürecinin yoğun geçtiğini söyledi. Hazar, "Kızım 20 yaşında. Aslında üniversite öğrencisi. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıfa geçti. Ancak yeniden sınava girmeye karar verdi. Bu yıl daha çok çalıştı. Hukuk okumak istiyor, hayırlısı olsun.

Ben de çok heyecanlıyım. Hatta ilk sınavına girdiğinde bu kadar heyecanlanmamıştım. Bu yıl daha tempolu geçti. Allah gönlüne göre versin" diye konuştu.

(İHA)