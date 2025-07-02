HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tunç Soyer'in gözaltı görüntüleri paylaşılmıştı! CHP'den tepki: "Algı içinse faydası yok kimseye"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınanların sayısı 130'a yükseldi. Eski belediye başkanı Tunç Soyer de gözaltına alınanlar arasında bulunurken, Soyer'in o anlara ilişkin görüntüleri basına yansıdı. CHP bu duruma tepki gösterdi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Şu görüntüleri servis etmenin kime ne yararı var anlatsın. Algı için falansa o faydası da yok kimseye. Görünce etkilenen yok" dedi.

Tunç Soyer'in gözaltı görüntüleri paylaşılmıştı! CHP'den tepki: "Algı içinse faydası yok kimseye"
Melih Kadir Yılmaz

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında gözaltına alınanların sayısı 130'a yükseldi.

Tunç Soyer in gözaltı görüntüleri paylaşılmıştı! CHP den tepki: "Algı içinse faydası yok kimseye" 1

SOYER'İN GÖZALTI GÖTÜNTÜLERİ PAYLAŞILMIŞTI

Gözaltılarla ilgili görüntüler basına yansıdı. Görüntülerde eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de gözaltına alındığı anlar yer aldı.

Tunç Soyer in gözaltı görüntüleri paylaşılmıştı! CHP den tepki: "Algı içinse faydası yok kimseye" 2

CHP'DEN TEPKİ: "ALGI İÇİNSE FAYDASI YOK, GÖRÜNCE ETKİLENEN YOK"

Konuyla ilgili olarak CHP'den tepki geldi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bana bir Allah’ın kulu, şu görüntüleri servis etmenin kime ne yararı var anlatsın. Algı için falansa o faydası da yok kimseye. Görünce etkilenen yok. Görünce bunu servis edenlere söylenen var." ifadesini kullandı.

SOYER KIZI ARACILIĞIYLA AÇIKLAMA YAPTI: "ALNIM AK, BAŞIM DİK"

Soyer, avukat kızı aracılığıyla yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer vermişti: "Sevgili dostlar, maalesef sizlere gözaltından avukat kızım vasıtasıyla sesleniyorum. Sevdiklerimin ve sevenlerimin üzüntüsünden başka üzüntüm yok. Şundan emin olun ki; alnım ak, başım dik ve emin olun ki sizlerin de başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık. Gurur duyduğum bürokrat arkadaşlarımın da ailelerine geçmiş olsun diliyor, dik durmalarını sabırlı olmalarını rica ediyorum. Ne yaparsanız yapın Türkiye’de büyütmeye çalıştığınız karanlığın gölgesi İzmir’e düşmeyecek! Mücadelemiz her zamanki gibi güçlenerek devam edecek"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın konuştuğu ses kaydı ortaya çıktı! Azerbaycan uçağı için ‘düşürün’ talimatıDünyanın konuştuğu ses kaydı ortaya çıktı! Azerbaycan uçağı için ‘düşürün’ talimatı
Uyuşturucuyla yakalanan şahsın 2 yıl hapis cezası ortaya çıktıUyuşturucuyla yakalanan şahsın 2 yıl hapis cezası ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Tunç Soyer Gözaltı CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık duyurdu! Faaliyetleri geçici süreyle durduruldu

Bakanlık duyurdu! Faaliyetleri geçici süreyle durduruldu

Kenan İmirzalıoğlu sonunda o dizide karar kıldı! Ekrana dönüyor

Kenan İmirzalıoğlu sonunda o dizide karar kıldı! Ekrana dönüyor

Leman Dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı

Leman Dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı

Dede ile torunun kahreden ölümü!

Dede ile torunun kahreden ölümü!

Yer: Bursa! Kasada başlayan gerginlik yumruklu kavgaya dönüştü, kasiyerin burnu kırıldı

Yer: Bursa! Kasada başlayan gerginlik yumruklu kavgaya dönüştü, kasiyerin burnu kırıldı

ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! 'İsrail kabul etti' diyerek duyurdu: Kabul etmezlerse...

ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! 'İsrail kabul etti' diyerek duyurdu: Kabul etmezlerse...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.