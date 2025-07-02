Tunç Soyer'in gözaltı görüntüleri paylaşılmıştı! CHP'den tepki: "Algı içinse faydası yok kimseye"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında gözaltına alınanların sayısı 130'a yükseldi.

SOYER'İN GÖZALTI GÖTÜNTÜLERİ PAYLAŞILMIŞTI

Gözaltılarla ilgili görüntüler basına yansıdı. Görüntülerde eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de gözaltına alındığı anlar yer aldı.

CHP'DEN TEPKİ: "ALGI İÇİNSE FAYDASI YOK, GÖRÜNCE ETKİLENEN YOK"

Konuyla ilgili olarak CHP'den tepki geldi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bana bir Allah’ın kulu, şu görüntüleri servis etmenin kime ne yararı var anlatsın. Algı için falansa o faydası da yok kimseye. Görünce etkilenen yok. Görünce bunu servis edenlere söylenen var." ifadesini kullandı.

SOYER KIZI ARACILIĞIYLA AÇIKLAMA YAPTI: "ALNIM AK, BAŞIM DİK"

Soyer, avukat kızı aracılığıyla yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer vermişti: "Sevgili dostlar, maalesef sizlere gözaltından avukat kızım vasıtasıyla sesleniyorum. Sevdiklerimin ve sevenlerimin üzüntüsünden başka üzüntüm yok. Şundan emin olun ki; alnım ak, başım dik ve emin olun ki sizlerin de başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık. Gurur duyduğum bürokrat arkadaşlarımın da ailelerine geçmiş olsun diliyor, dik durmalarını sabırlı olmalarını rica ediyorum. Ne yaparsanız yapın Türkiye’de büyütmeye çalıştığınız karanlığın gölgesi İzmir’e düşmeyecek! Mücadelemiz her zamanki gibi güçlenerek devam edecek"