Tuncay Sonel resmen ödül yağmuruna tutulmuş! Liste uzun ama suçlama ağır!

Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yaşanan son gelişmeler gündemi sarsarken soruşturma kapsamında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel’in aldığı çok sayıda ödül tartışma konusu oldu. İşte saymakla bitmeyen o ödüllerin listesi…

Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel yıllarca aldığı ödüllerle de kamuoyunda öne çıkan bir isimdi; ancak Gülistan Doku soruşturmasındaki son gelişme, bu tabloyu tersine çevirdi.

Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in tutuklanması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Gelişmenin ardından, Sonel’in geçmişte aldığı ödüller ve başarı belgeleri yeniden gündeme taşındı. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir liste yayımladı.

Paylaşıma göre Sonel’e; 5 kez “Yılın Kaymakamı” ödülü verildiği, “Yılın Yetim Babası”, “Çocuk Hakları, Çocuk Dostu”, “Yılın İdarecisi” gibi unvanlara layık görüldüğü belirtildi. Sonel’in ayrıca “Türkiye’nin Geleceğine Yön Verecek 100 İsim” arasında gösterildiği, çok sayıda teşekkür ve başarı belgesi aldığı, 3 ayrı “Fahri Hemşehrilik Beratı” ile ödüllendirildiği de öne sürüldü.

Bunların yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından verilen takdirname ve teşekkür belgeleri, çeşitli vakıf ve kurumlar tarafından sunulan sosyal sorumluluk ve farkındalık ödülleri de listede yer aldı.

Çömez, paylaşımının sonunda ise şu ifadeleri kullandı:

“Bir tek ‘insanlık’ verilmemiş, ‘ahlak’ verilmemiş, ‘devlet adamlığı vasfı’ verilmemiş!”

İşte İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez’in yaptığı o paylaşım:

