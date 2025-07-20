HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tunceli'de acı olay! Serinlemek için çaya giren arkadaşlardan biri kurtulamadı

Tunceli’de serinlemek için girdikleri Pülümür Çayı'nda sürüklenen 2 arkadaştan biri boğuldu, diğeri vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Tunceli'de acı olay! Serinlemek için çaya giren arkadaşlardan biri kurtulamadı
Begüm Özkaynak

Olay, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu Uzuntarla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için Pülümür Çayı'na giren ve yüzme bilmedikleri öğrenilen Özkan İ. (37) ile arkadaşı bir süre sonra çırpınmaya başladı. Vatandaşların müdahalesiyle boğulma tehlikesi geçiren kız, sudan çıkarılırken Özkan İ. çayda sürüklenerek gözden kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112, AFAD, itfaiye, JAK, SAK ve MUDAK ekipleri sevk edildi.

Tunceli de acı olay! Serinlemek için çaya giren arkadaşlardan biri kurtulamadı 1

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tunceli Belediyesi dalgıçlarının yaptığı aramada Özkan İ.’ye ulaşılarak sudan çıkarıldı. 112 ekiplerine teslim edilen Özkan İ. burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özkan. İ. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüMobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye diplomasisiDışişleri Bakanı Fidan'dan Suriye diplomasisi

Anahtar Kelimeler:
Tunceli Pülümür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Taraftar havaalanına akın edecek: Osimhen'in İstanbul'a iniş tarihi belli oldu...

Taraftar havaalanına akın edecek: Osimhen'in İstanbul'a iniş tarihi belli oldu...

TASS duyurdu! Üçüncü tur görüşmeleri İstanbul'da yapılacak

TASS duyurdu! Üçüncü tur görüşmeleri İstanbul'da yapılacak

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı

Bir elinde baston diğer elinde silahla dehşet saçtı! Yaralılar var

Bir elinde baston diğer elinde silahla dehşet saçtı! Yaralılar var

Şakanın sonu kötü bitti... Arkadaşına acımadan kurşun yağdırdı

Şakanın sonu kötü bitti... Arkadaşına acımadan kurşun yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.