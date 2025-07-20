Tunceli'de acı olay! Serinlemek için çaya giren arkadaşlardan biri kurtulamadı

Olay, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu Uzuntarla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için Pülümür Çayı'na giren ve yüzme bilmedikleri öğrenilen Özkan İ. (37) ile arkadaşı bir süre sonra çırpınmaya başladı. Vatandaşların müdahalesiyle boğulma tehlikesi geçiren kız, sudan çıkarılırken Özkan İ. çayda sürüklenerek gözden kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112, AFAD, itfaiye, JAK, SAK ve MUDAK ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tunceli Belediyesi dalgıçlarının yaptığı aramada Özkan İ.’ye ulaşılarak sudan çıkarıldı. 112 ekiplerine teslim edilen Özkan İ. burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özkan. İ. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.