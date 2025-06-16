Tunceli'de arkadaşının nişan törenine katıldıktan sonra kayıplara karışmıştı! 26 yaşındaki gençten acı haber geldi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yaşayan Ekin Bulat, 14 Haziran'da akşam saatlerinde sağdıçlığını yaptığı arkadaşının nişan törenine katıldı. Törenden sonra şehir merkezine doğru otomobiliyle yola çıkan Bulat'tan saat 02.00'den sonra haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, Bulat'ın en son aracıyla kent çıkışındaki bir istasyondan yakıt aldığı belirlendi. Yol boyunca arama çalışması başlatıldı.

BARAJ GÖLÜNE UÇAN OTOMOBİLİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sabah saatlerinde Tunceli-Elazığ kara yolu mevkisindeki Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Mazgirt Köprüsü altında, su içerisinde bir araç bulundu. Bölgeye Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya gömülen araç, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. İncelemede, otomobil içerisinde kişinin boğulduğu belirlendi. Kimlik tespitinde cansız bedenin kayıp olarak aranan Ekin Bulat'a ait olduğu belirlendi. Bulat'ın cesedi, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır