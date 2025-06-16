HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tunceli'de arkadaşının nişan törenine katıldıktan sonra kayıplara karışmıştı! 26 yaşındaki gençten acı haber geldi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde 26 yaşındaki Ekin Bulat'tan 2 gün önce arkadaşının nişan törenine katıldıktan sonra haber alınamadı. 2 gündür kayıp olarak aranan Ekin Bulat'tan acı haber geldi. Bulat'ın otomobiliyle uçtuğu baraj gölünde cansız bedeni bulundu. Bulat'ın cesedi, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Tunceli'de arkadaşının nişan törenine katıldıktan sonra kayıplara karışmıştı! 26 yaşındaki gençten acı haber geldi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yaşayan Ekin Bulat, 14 Haziran'da akşam saatlerinde sağdıçlığını yaptığı arkadaşının nişan törenine katıldı. Törenden sonra şehir merkezine doğru otomobiliyle yola çıkan Bulat'tan saat 02.00'den sonra haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, Bulat'ın en son aracıyla kent çıkışındaki bir istasyondan yakıt aldığı belirlendi. Yol boyunca arama çalışması başlatıldı.

KAYIP-OLARAK-2-GUNDUR-ARANIYORDU-BARAJ-_767821_226704

BARAJ GÖLÜNE UÇAN OTOMOBİLİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sabah saatlerinde Tunceli-Elazığ kara yolu mevkisindeki Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Mazgirt Köprüsü altında, su içerisinde bir araç bulundu. Bölgeye Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya gömülen araç, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. İncelemede, otomobil içerisinde kişinin boğulduğu belirlendi. Kimlik tespitinde cansız bedenin kayıp olarak aranan Ekin Bulat'a ait olduğu belirlendi. Bulat'ın cesedi, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

KAYIP-OLARAK-2-GUNDUR-ARANIYORDU-BARAJ-_767822_226704

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmaris'te iğrenç görüntüler... Turizm böyle katlediliyor: Ekipler harekete geçti! 14 işletme kapatıldıMarmaris'te iğrenç görüntüler... Turizm böyle katlediliyor: Ekipler harekete geçti! 14 işletme kapatıldı
Yedikçe acıkan genç, doymuyor!Yedikçe acıkan genç, doymuyor!

Anahtar Kelimeler:
Tunceli kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu 2. kez hakim karşısında!

İmamoğlu 2. kez hakim karşısında!

İsrail- İran savaşında 4. gün…

İsrail- İran savaşında 4. gün…

Araç almayı düşünenler bu haber sizi ilgilendiriyor!

Araç almayı düşünenler bu haber sizi ilgilendiriyor!

Sergen Yalçın başladığı yere geri dönüyor!

Sergen Yalçın başladığı yere geri dönüyor!

'Kimse bunu konuşmuyor' diyerek savaşın hedefindeki ülkeyi açıkladı

'Kimse bunu konuşmuyor' diyerek savaşın hedefindeki ülkeyi açıkladı

Galata Kulesi'nden düşen kişi hayatını kaybetti

Galata Kulesi'nden düşen kişi hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.