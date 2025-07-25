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Tunceli’de çıkan yangın büyük ölçüde söndürüldü

Tunceli’nin Hozat ilçesinde çıkan yangın, büyük ölçüde söndürülürken bölgede müdahale ve soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Tunceli’de çıkan yangın büyük ölçüde söndürüldü

Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Aliboğazı mevkiinde henüz tespit edilemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. Ormana sıçrama ihtimali bulunan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Hozat Belediyesi, orman işletme ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı müdahaleyle yangın büyük ölçüde söndürülürken bölgede yangına müdahale ve soğutma çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

Yangın bölgesine Hozat Kaymakamı Yasin Gürkan ile Belediye Başkanı Aydın Kaya da giderek çalışmaları yerinde inceledi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli
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