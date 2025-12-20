Tunceli’de deprem güvenliği için çalışmalar sürüyor

Tunceli’de kamu binalarının depreme karşı daha güvenli hale getirilmesi amacıyla önemli bir adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen güçlendirme ve yenileme çalışmaları kapsamında, Tunceli Valiliği, Adliyesi ve iki kamu kurumu geçici olarak Munzur Üniversitesi yerleşkesine taşındı. Dünya Bankası kaynaklarıyla gerçekleştirilen projeler çerçevesinde kent merkezindeki bazı kamu binalarında güçlendirme çalışmaları başlatılırken, ilçelerdeki hükümet konakları için de ihale süreçlerinin sürdüğü bildirildi. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada taşınmanın bir tercih değil, zorunluluktan kaynaklandığını vurgularken, vatandaşların hizmete erişiminin aksamaması için gerekli düzenlemelerin yapıldığı ifade etti.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl söz konusu açıklamada, "Deprem riskini azaltmaya yönelik olarak depreme dayanıklı şehirler oluşturmakla ilgili mücadelemiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Hükümet Konağı, Kültür Merkezi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün eski binasını Dünya Bankası kaynaklarıyla depreme dayanıklı ve güçlü bir hale getirebilmek için gerekli ihalesi yapıldı. Çalışmalar içeride başladı. Valilik ve adliye binalarını, ayrıca diğer 2 binamızı da boşalttık. Artık çalışmalar başlamış olacak. Şehrimizin Hozat, Mazgirt ve Nazımiye ilçelerinin Hükümet Konaklarının 2'nci bölümünün ihale çalışmalarına da başlandı, süreç devam ediyor. İlimizin Kültür Merkezi ve Kültür İl Müdürlüğü, Müze Müdürlüğüne geçirildi. Bu binalara ek olarak Kızılay, Yeşilay ve Fırat Kalkınma Ajansı'nın da kendi hizmet binalarıyla ilgili yıkım kararı verildi. Bu taşınma bir tercih değil bir zorunluluktan kaynaklandı. Üniversitemize taşınmamızın sebebi şehrimizde bu kadar kurumu taşıyabilecek başka bir hizmet alanı olmamasından kaynaklanmaktadır. Üniversitemizin atıl durumda olup kullanılmayan 2 binası onarıldı, hazırlandı ve valiliğimiz, adliyemiz ve diğer birimlerimiz orada hizmet vermekte. Bu konuda kış dönemini tercih ettik. Vatandaşlarımızın bu dönemde hizmet alma konusunda bir azalma olduğunu görüyoruz. Yaz aylarında buraya geri dönmek üzere bir değerlendirme yapıldı. Üniversite yönetimimize, vatandaşın hizmet almasını engellememek noktasında fedakarlık yaparak kurumlarımıza yer verdikleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.