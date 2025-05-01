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Tunceli'de güvenlik güçleri, şiddetli rüzgar nedeniyle evleri hasar görenlere yardım eli uzattı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, şiddetli rüzgar nedeniyle evleri hasar görenler için belirli noktalara çadır kurdu.

Tunceli'de güvenlik güçleri, şiddetli rüzgar nedeniyle evleri hasar görenlere yardım eli uzattı

Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, Nazımiye ilçesindeki bazı evlerin çatılarına zarar verdi.

Kaymakam Hüseyin Remzi Konak'ın talimatları doğrultusunda ekipler, ilçedeki hasarlı yapıların tespitine yönelik çalışma başlattı.

AA-20250501-37817275-37817271-TUNCELIDE_GUVENLIK_GUCLERI_SIDDETLI_RUZGAR_NEDENIYLE_EVLERI_HASAR_GORENLERE_YARDIM_ELI_UZATTI
İlçede görev yapan jandarma ve polis ekipleri de evleri zarar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için bazı noktalara çadır kurdu.

AA-20250501-37817275-37817273-TUNCELIDE_GUVENLIK_GUCLERI_SIDDETLI_RUZGAR_NEDENIYLE_EVLERI_HASAR_GORENLERE_YARDIM_ELI_UZATTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri, AFAD koordinesinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli
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